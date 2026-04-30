Bolojan anunță că va face publică lista ministerelor cu întârzieri în PNRR: „Să se știe exact unde suntem”

Data publicării:
FOTO: Shutterstock

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, după şedinţa de guvern, că cea mai importantă problemă este absorbţia fondurilor europene din PNRR, precizând că luni va face publice toate datele legate de acest stadiu, pe fiecare minister în parte. Totodată, șeful Executivului susține că a analizat două proiecte de OUG care vor ușura absorbția fondurilor europene.

Bolojan a declarat că al doilea punct de pe ordinea de zi ţine de absorbţia de fonduri europene.

„Cea mai importantă problemă în aceste zile şi în perioada următoare, pentru Guvernul României, este absorbţia fondurilor europene din programul PNRR, întrucât e nevoie să finalizăm această procedură, până la finalul lunii august. Am avut în aceste zile întâlniri la toate ministerele, în aşa fel încât să evaluăm situaţia reală la zi şi vom face luni publice toate datele legate de stadiul de absorbţie a fondurilor europene pe fiecare minister în parte, ca să se ştie exact unde suntem în momentul de faţă”, a subliniat şeful Executivului.

El a mai arătat că a discutat toate problemele care ţin de rezolvarea jaloanelor, de îndeplinirea condiţiilor, în aşa fel încât să nu pierdem banii europeni, cel puţin din componenta de grant.

Premierul a anunţat că Guvernul a analizat două proiecte, în primă lectură, propuse de către Ministerul de Finanţe, care urmăresc să creeze două mecanisme suplimentare pentru a uşura absorbţia fondurilor europene.

„Primul proiect de ordonanţă este legat de un mecanism de finanţare care va permite ca plăţile să se facă imediat către beneficiari printr-un mecanism pus la dispoziţie de către Ministerul de Finanţe, beneficiarii îşi încasează imediat sumele, iar închiderea acestor plăţi prin ministerele care sunt responsabile de absorbţia de fonduri europene se va face spre Ministerul de Finanţe, după parcurgerea procedurilor normale, pentru că astăzi, aceste proceduri sunt lente, sunt mult întârziate şi ministeriile, sau datorită unei capacităţi administrative scăzute sau unei complexităţi a acestor decontări, nu reuşesc să facă decontările într-o formulă operative”, a explicat premierul.

El menţionat că al doilea mecanism este cel de a acorda împrumuturi pentru ca, în situaţiile în care autorităţile locale au cheltuieli neeligibile de acoperit pe care sau din lipsa capacităţii financiare sau din atingerea pragului de împrumuturi nu le mai pot contracta de pe pieţele private, să poată să facă acest lucru prin Trezorerie.

„Vom pune la dispoziţie 2 miliarde de lei pentru ca autorităţile locale să-şi poată cofinanţa aceste cheltuieli, în aşa fel încât proiectele să se poată finaliza până la sfârşitul lunii august”, a mai spus Bolojan, arătând că cele două ordonanţe urmează să fie adoptate luni în şedinţa de guvern

Editor : C.L.B.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
3
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
constantin toma in studioul digi24
4
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
5
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
Te-ar putea interesa și:
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va trece moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruți
Stâlpi metalici de înaltă tensiune.
Bolojan acuză blocarea accesului în energie prin autorizații „scriptice” pentru firme fără angajați: „Sunt tot felul de complicităţi”
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă se așteaptă să fie trădat de colegi din PNL la votul moţiunii de cenzură
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Un Guvern minoritar poate face, uneori, lucruri pe care unul de coaliţie nu le poate face
ilie bolojan
Bolojan: Indiferent ce se va întâmpla la moțiune, partidele se vor întâlni și vor lua decizii în funcție de rezultat
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul a adoptat interzicerea cumulării pensiei cu salariul la...
cargo china nava transport marfa
Patru români se află la bordul navei MSC Francesca, sechestrată de...
Dragoș Pîslaru.
Dragoș Pîslaru: „Guvernul acesta nu pleacă nicăieri după ziua de...
constantin toma in studioul digi24
Constantin Toma: Credeți că PSD-iștii sunt idioți? Sunt mulți...
Ultimele știri
Eurodeputații cer măsuri mai dure pentru hărțuirea online, în contextul în care unul din șase adolescenți este victimă a abuzurilor
Primarul Constantin Toma spune că PSD ar trebui să numească un premier: „Nu Sorin Grindeanu, pentru că până acum nu a dovedit”
Donald Trump ar putea fi pe lista Premiului Nobel pentru Pace 2026. Sunt luați în calcul aproape 290 de candidați
Citește mai multe
