Live TV

Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe președintele Nicușor Dan”

Data publicării:
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că a discutat cu președintele Nicușor Dan despre criza politică din interiorul coaliției și că va purta discuții cu șeful statului și în zilele următoare. El a anunțat că, dacă miniștrii PSD se retrag din guvern, portofoliile acestora vor fi preluate de ceilalți miniștri din cadrul executivului.

„Dacă se retrag miniștrii PSD, alți miniștri vor prelua portofoliile”, a declarat Ilie Bolojan duminică seară la B1 TV, întrebat despre scenariul vehiculat în care miniștrii social-democrați își dau demisia din guvern.

Premierul a mai spus că, în acest scenariu, prefecții, șefii de agenții numiți de PSD vor fi schimbați și ei, dacă nu pleacă singuri.

„Dacă nu au demnitatea să demisioneze, le-o redăm noi”, a mai spus Ilie Bolojan.

El a precizat și că a vorbit cu președintele Nicușor Dan despre tensiunile din coaliție și că va discuta și în zilele următoare.

„L-am informat pe președintele Nicușor Dan”, a afirmat Bolojan, precind în același context că a avut o colaborare bună cu șeful statului.

Citește și: Ce urmează dacă PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan. Scenariul lui Sorin Grindeanu

PNL și USR își pregătesc strategiile dacă PSD iese de la guvernare. Ce se întâmplă cu secretarii de stat, prefecții și șefii de agenții

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Eclipsă totală de soare 2026. Foto Getty Images
2
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
3
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
4
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
Zile libere mai 2026. Foto Getty Images
5
Minivacanța de 1 Mai 2026: Câte zile libere au elevii și angajații din România
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Digi Sport
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu parlament
Ce urmează dacă PSD îi retrage sprijinul lui Ilie Bolojan. Scenariul lui Sorin Grindeanu
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz, înaintea „referendumului” PSD: „Sperați să vă întoarceți la butoane, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu”
alexandru nazare la guvern
Ministrul Finanțelor avertizează asupra costurilor unei crize politice: „Nu e prea târziu nici acum să evităm acest scenariu”
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
PNL și USR își pregătesc strategiile dacă PSD iese de la guvernare. Ce se întâmplă cu secretarii de stat, prefecții și șefii de agenții
Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Mircea Abrudean, despre atacurile PSD: „Reformele lui Ilie Bolojan au deranjat acolo unde doare”
Recomandările redacţiei
Bulgaria Election
Alegeri anticipate Bulgaria. Coaliţia fostului preşedinte Rumen...
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au...
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Nicu Ştefănuţă cere un „moment Ungaria” în România: Parlamentul...
Screenshot 2026-04-19 202214
Atac armat în SUA: mai mulți minori uciși, printre victime și un...
Ultimele știri
Compania spațială Blue Origin lansează pentru prima dată o rachetă echipată cu un motor reutilizabil
Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. Trump anunță că SUA au preluat controlul unei nave iraniene care a încercat să treacă de blocadă
Mii de persoane evacuate dintr-o suburbie a Parisului după detonarea unei bombe din Al Doilea Război Mondial
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se îmbunătățește pentru trei zodii după 19 aprilie 2026. Schimbări importante aduse de Luna în Gemeni
Cancan
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu, acord cu U Cluj pentru transfer! Motivele pentru care renunță la salariul colosal din China
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, gluma zilei: “Dacă noi facem Craiova campioană, poate ne fac și ei câștigătoarea cupei”
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Poate mama să vândă casa moștenită fără acordul copilului? Explicația unui avocat
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 35 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Robert De Niro și Ben Stiller, schimb de replici despre Ariana Grande. „Probabil cea mai talentată parteneră...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...