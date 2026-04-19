Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe președintele Nicușor Dan”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că a discutat cu președintele Nicușor Dan despre criza politică din interiorul coaliției și că va purta discuții cu șeful statului și în zilele următoare. El a anunțat că, dacă miniștrii PSD se retrag din guvern, portofoliile acestora vor fi preluate de ceilalți miniștri din cadrul executivului.

„Dacă se retrag miniștrii PSD, alți miniștri vor prelua portofoliile”, a declarat Ilie Bolojan duminică seară la B1 TV, întrebat despre scenariul vehiculat în care miniștrii social-democrați își dau demisia din guvern.

Premierul a mai spus că, în acest scenariu, prefecții, șefii de agenții numiți de PSD vor fi schimbați și ei, dacă nu pleacă singuri.

„Dacă nu au demnitatea să demisioneze, le-o redăm noi”, a mai spus Ilie Bolojan.

El a precizat și că a vorbit cu președintele Nicușor Dan despre tensiunile din coaliție și că va discuta și în zilele următoare.

„L-am informat pe președintele Nicușor Dan”, a afirmat Bolojan, precind în același context că a avut o colaborare bună cu șeful statului.

Editor : B.P.