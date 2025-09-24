Live TV

Video Bolojan anunță procentul de tăiere a subvențiilor pentru partide: „Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”

guvern sedinta
Foto: gov.ro

Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că subvențiile pentru partide ar trebui să fie tăiate cu 10%, pentru că toată lumea trebuie să partice la acest efort național de reducere a cheltuielilor statutului, inclusiv formațiunile politice. „Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”, a adăugat premierul.

 „Din punctul meu de vedere toată lumea trebuie să fie parte la acest efort național înclusiv partidele politice. Și dacă se propune, de exemplu, o reducere de 10% a posturilor în administrație, cel puțin în cea locală, nu văd de ce acest procent nu s-ar aplica și partidelor politice. Sunt convins că nu ar fi o catastrofă”, a declarat Ilie Bolojan, întrebat dacă în rectificarea bugetară va fi inclusă și tăierea subvențiilor partidelor, într-o conferință de presă susținută miercuri la Palatul Victoria.

Chestionat dacă măsura se va regăsi această tăiere în rectificarea bugetară, șeful Guvernului a răspuns: „Veți vedea datele în propunerea care va fi publicată cel mai târziu vineri”.

Bolojan a anunțat că Guvernul va fi convocat, marțea viitoare, în ședință extraordinară, să aprobe rectificarea bugetului. Prim-ministrul a adăugat că rectificarea aceasta este una destul de tensionată pentru că „suntem puternic presaţi de zona de investiţii”.

„Un lucru important este rectificarea de buget. Această rectificare va fi demarată, practic, în cursul zilei de mâine şi cel mai târziu, vineri dimineaţa, va fi publicată în transparenţă decizională în vederea consultării, rectificarea de buget. Ea se va încadra în liniile pe care vi le-am prezentat şi va fi detaliată de domnul ministru Nazare imediat ce va fi comunicată public, precizând unde sunt sumele cele mai importante care sunt alocate şi care sunt mişcările financiare care sunt asigurate în urma acestei rectificări”, a anunţat el.

Rectificarea va fi aprobată, săptămâna viitoare, astfel încât „să asigurăm plăţile curente, să completăm sumele necesare pe asistenţă socială şi în alte domenii, inclusiv o uşoară suplimentare pe componenta de investiţii”, a mai spus Bolojan.

