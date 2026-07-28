Bolojan anunță retragerea HG privind strategia biodiversităţii, după plângerea depusă de PSD: „Se joacă cu 1,1 miliarde de euro”

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat că s-a decis retragerea hotărârii de Guvern privind Strategia Naţională pentru Conservarea Biodiversităţii 2026-2030, având în vedere plângerea prealabilă formulată de PSD în acest caz. În plus, prevederile acesteia fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus marţi la Senat.

„Pentru mine şi pentru Guvern nu există interes politic deasupra intereselor României. Iar când în joc sunt fonduri importante care intră în economia ţării noastre, nu ne putem asuma riscul unor pierderi mari. Adoptarea Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii 2026 - 2030 reprezintă un jalon asumat de România în cadrul PNRR (Jalonul 31). Neîndeplinirea lui ar atrage o penalitate de peste 970 de milioane de euro.

Guvernul României a îndeplinit acest jalon printr-o hotărâre de Guvern, în şedinţa din 23.07.2026, cu avizul Ministerului Justiţiei, în aplicarea prevederilor capitolului Mediu din Programul de guvernare şi pentru respectarea angajamentelor externe asumate de România. (...) Ca să hărţuiască un Guvern pe care l-a demis fără să aibă nimic de pus în loc, dar şi ca să satisfacă interesele propriei clientele, PSD a declanşat o procedură de suspendare şi anulare în justiţie a mai multor hotărâri de Guvern, inclusiv aceasta", a scris Bolojan, pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a adăugat că trei dintre hotărârile atacate se referă la obligaţii asumate în contul fondurilor europene nerambursabile.

Editor : M.B.