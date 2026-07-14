Bolojan, atac la Grindeanu după negocieri: „Ce ţine de ţara noastră nu trebuie să fie anulat de frustrările pe care le avem fiecare”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis în cadrul negocierilor de la Palatul Cotroceni un semnal legat de modul în care s-ar putea poziţiona social democraţii în ce priveşte votul pentru legile necesare îndeplinirii jaloanelor rămase din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Președintele PNL a amintit că PSD a spus că va susține legile care țin de absorbția fondurilor PNRR.

Precizările au venit după ce Ilie Bolojan a fost întrebat dacă Sorin Grindeanu a vorbit despre faptul că social democraţii iau în calcul să nu mai voteze în Parlament legile necesare pentru atragerea banilor europeni.

„Da, a precizat că PSD este în această situaţie şi că, sigur, nu are obligaţia de a vota oricum, dar va încerca să vadă în ce situaţie este. Deci, a dat un semnal în acest sens. Aici e vorba de responsabilitate pentru România şi, fără să încălzesc declaraţiile din această perioadă, fără să pun paie pe foc, consider că atunci când deţinem o funcţie de responsabilitate publică trebuie să ne comportăm raţional şi ceea ce ţine de ţara noastră nu trebuie să fie pur şi simplu anulat de frustrările pe care le avem fiecare, de neîmplinirile, de supărările pe care le avem, pentru că ne-am estimat o anumită evoluţie şi nu o avem. Cred că aici e o problemă pur şi simplu de responsabilitate pentru România”, a spus prim-ministrul interimar luni seară la B1TV, potrivit Agerpres.

Bolojan a menţionat că România are de încasat aproximativ 3 miliarde de euro din fonduri PNRR, până la finalul lunii august, cu condiţia adoptării de către Parlament a unui pachet de legi.

El a reamintit că toţi membrii coaliţiei s-au angajat să susţină legile respective. Astfel, pe 22 aprilie, înainte de moţiunea de cenzură, liderul PSD, Sorin Grindeanu, oferea asigurări că social democraţii vor susţine respectarea angajamentelor internaţionale ale României.

„De asemenea, pe data de 11 mai, domnul Grindeanu a organizat o întâlnire cu ambasadorii ţărilor din Uniunea Europeană, în care declară, din nou, că tot ce am convenit în urmă cu 10 zile, două săptămâni, la Cotroceni şi anume, lucrurile legate de PNRR, de SAFE, de OECD, de cadrul fiscal şi de măsurile fiscale agreate cu Comisia Europeană, nu comportă schimbări”, a mai precizat Bolojan.

„Nu poţi să şantajezi absorbţia de fonduri”

El a adăugat că, până recent, liderii PSD şi-au asumat poziţii „responsabile” în ce priveşte respectarea angajamentelor internaţionale ale României şi că nu ar trebui să recurgă la „şantaj„ pe tema absorbţiei fondurilor din PNRR.

„Cred că declaraţiile pe care le-a făcut astăzi, oricum s-ar spune, nu sunt în regulă pentru ţara asta, pentru că nu poţi să şantajezi practic absorbţia de fonduri pe care România trebuie să o facă în perioada următoare, care asigură aceste servicii de bază, de o nerealizare politică pe care ai avut-o, de un calcul politic care s-a dovedit greşit şi cel puţin cât timp voi deţine o funcţie de responsabilitate publică, voi căuta să mă comport în aşa fel încât aceste probleme care sunt vitale pentru România să le tratăm în mod responsabil”, a precizat el.

Bolojan a adăugat că, în ultima perioadă, Guvernul a negociat cu reprezentanţii Comisiei Europene detalii privind cele şase legi de bază care trebuie aprobate pentru atragerea banilor europeni din PNRR.

„În cea mai mare parte sunt clarificate şi au fost depuse deja la Parlament aceste proiecte de legi, dar în mod evident mai sunt câteva proiecte care necesită o nouă rundă de discuţii şi pe care până la sfârşitul acestei săptămâni le vom finaliza. (...) Consider că ţara noastră merită o abordare raţională, ceea ce înseamnă votarea acestor proiecte de legi, pentru că nu sunt ale unui premier, nu sunt ale unui partid politic, sunt angajamentele României”, a evidenţiat premierul interimar.

Grindeanu amenință

Bolojan a mai precizat că preşedintele Nicuşor Dan a luat act de declaraţiile liderilor politici prezenţi la întâlnire.

„Consider că a fost o discuţie civilizată, de bun augur, în care lucrurile au fost discutate şi fiecare şi-a putut exprima punctul de vedere”, a mai menţionat premierul interimar.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan, că strategia premierului demis Ilie Bolojan, „să guverneze prin intermediul Parlamentului şi punând presiune pe voturile PSD, este una complet greşită” şi a precizat că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR pentru „interesele obscure ale unor lideri de dreapta”.

„De aceea, strategia domnului prim-ministru Bolojan demis de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului şi punând presiune pe voturile PSD este una complet greşită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. De exemplu, suntem total împotrivă ca domnul Fritz să-şi rezolve problemele de integritate prin modificarea legii. Concret, nu vom accepta ca în grupul de lucru pe subiectul privind jalonul care face referire la integritatea în funcţia publică USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand şi ale altor USR-işti condamnaţi definitiv de Înalta Curte”, a adăugat liderul PSD.

Grindeanu a mai spus că PSD nu va vota o lege a salarizării care nici astăzi nu este în transparenţă publică.

Editor : B.P.