Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marţi seară, la Digi24, că PSD este obişnuit să „rostogolească” promisiunile, pe care le amână ulterior, în speranţa că vor fi uitate.

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„Guvernul pe care l-am condus a fost practic torpilat, a funcţionat cu frâna de mână trasă şi ştiţi foarte bine discuţiile pe care le-am purtat cel puţin anul acesta, dar şi anul trecut, legat de aceste măsuri şi pe care le-am împins cât am putut de tare. Acum, trebuie să avem în vedere următorul lucru - PSD este obişnuit, aşa cum eşalonezi datoriile, cum le rostogoleşti, să rostogolească şi promisiunile. Nu e prima dată când fac asta. Toate promisiunile pe care le-au făcut au fost amânate, sperând că vor fi uitate. Şi, din păcate, am văzut un efect al acestei situaţii în votul antisistem pe care l-au dat românii. Dacă şi acum vor crede că, mergând tot pe linia asta, oamenii vor uita, se vor trezi cu un vot penalizator puternic”, a declarat Ilie Bolojan marți, la Digi24.

Fostul premier a spus că, dacă acest Guvern va veni cu „nişte lucruri bune”, PNL nu le va bloca.

„PNL, dacă va putea să contribuie, va contribui, pentru că, cred că, atunci când faci un lucru bun pentru ţara asta trebuie să vezi nu cine îl face, ci care este efectul lui şi, dacă depinde şi de tine ceva, să îl susţii. Nu văd o problemă pe tema asta”, a adăugat Bolojan.

Întrebat referitor la gaura din buget reclamată de PSD, Ilie Bolojan a arătat că aceasta a fost „prima fumigenă a guvernării - greaua moştenire”.

„Dar, în termeni reali, toate datele - şi s-a văzut atât în discuţiile pe care le-a purtat ministrul de finanţe - nu există facturi întârziate la plată, premeditat. Au existat, de exemplu, la Ministerul Dezvoltării, facturi neplătite, pentru că odată ce guvernul a fost demis nu s-a mai putut face rectificarea de buget ca să se mute banii de la un capitol unde erau blocaţi 1,4 miliarde la celălalt capitol unde erau facturi emise şi neplătite. Deci nu a existat aşa ceva. Dimpotrivă, guvernul pe care l-am condus a încheiat PNRR, a avut un record de investiţii şi ca efect al PNRR şi am lăsat o traiectorie fiscală care ne duce către ţinta de deficit”, a adăugat liberalul.

El a criticat PSD şi în privinţa listării companiilor.

„Din nou, ca să poţi restructura companiile de stat ai nevoie de timp şi este un proces continuu. Acum, Guvernul PSD, după ce, fiind în fosta guvernare, au dărâmat guvernul, unul din capetele de atac fiind intenţia de a lista pachete din companii, acum au anunţat că văd o soluţie în listarea pachetelor, după ce au criticat intervenţia în aceste companii”, a spus Bolojan, reamintind că era reproşată şi listarea şi vânzarea fără listare.

Editor : B.P.