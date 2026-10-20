Ilie Bolojan a anunțat marți, în plenul Parlamentului, că PNL va vota pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, deși liberalii nu vor face parte din noul Executiv. Acesta a descris decizia partidului drept „un vot de necesitate”, pentru încheierea crizei politice, și a lansat critici la adresa PSD, pe care l-a acuzat că a provocat căderea fostului guvern fără să ofere soluții viabile. Bolojan a declarat că are „așteptări scăzute” de la noul Cabinet și a criticat activitatea mai multor miniștri propuși.

În discursul susținut marți în Parlament, înaintea votului de învestitură a Guvernului Niculescu, Ilie Bolojan a acuzat PSD și AUR că au provocat criza politică prin demiterea fostului Executiv, în urmă cu peste cinci luni.

„Au trecut peste cinci luni de când PSD și AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România. De atunci, guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, a luptat să țină România pe linia de plutire. În acest timp, cei care au doborât guvernul nu au reușit să ofere nicio soluție viabilă”, a declarat Bolojan.

Acesta a criticat și desemnările făcute de președintele României pentru funcția de premier, susținând că doar una dintre cele patru propuneri a reflectat voința partidelor politice.

„În plus, dintre cele patru desemnări făcute de președintele României, una singură, cea a lui Siegfried Mureșan, a reflectat voința politică exprimată de partide în urma consultărilor. Celelalte au fost strict opțiuni ale președintelui României”, a afirmat el.

Bolojan: „PNL va da astăzi un vot de necesitate”

Ilie Bolojan a explicat că liberalii au decis să susțină învestirea noului Executiv pentru a evita prelungirea crizei politice și agravarea problemelor din instituțiile publice.

„Astăzi ne aflăm cu toții în fața unei decizii: continuăm criza politică sau o închidem politic? Pentru PNL ar fi simplu să voteze împotrivă. Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama cât de greu îți este, dar cu ce preț pentru țară?”, a spus Bolojan.

El a avertizat că prelungirea blocajului politic ar putea afecta funcționarea serviciilor publice, inclusiv a sistemului medical.

„Când serviciile de bază riscă să nu mai poată funcționa? Când camerele de gardă nu vor mai putea prelua pacienții și urgențele, pentru că nu vor avea cu ce să le rezolve, atunci oamenii vor suferi și, sigur, nimeni nu va răspunde pentru asta. Așa ceva nu trebuie să se întâmple și de aceea PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize”, a explicat fostul premier.

Bolojan a insistat că votul favorabil nu înseamnă participarea PNL la guvernare și a respins ideea că liberalii ar fi fost constrânși să susțină noul Cabinet.

„Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României și nu suntem șantajați. Ca să fie clar pentru toată lumea, PNL nu va împinge România spre colaps doar pentru a demonstra că unii au greșit. Oamenii nu trebuie să sufere pentru iresponsabilitatea unor lideri politici”, a declarat el.

Totodată, fostul premier a susținut că noul Executiv trebuie să continue măsurile de reformă și de reducere a cheltuielilor publice.

„Dar România trebuie să continue drumul corect început. Guvernul țării, oricare ar fi el, trebuie să lucreze pentru un stat mai eficient, să țină cheltuielile sub control, să impună reguli egale pentru toți și să promoveze investițiile”, a adăugat Bolojan.

Acuzații la adresa PSD: „Nu există nicio grea moștenire”

Ilie Bolojan a acuzat PSD că încearcă să invoce problemele economice moștenite de la fostul Executiv pentru a justifica eventualele dificultăți ale viitoarei guvernări.

„PSD deja inventează o «grea moștenire» cu care să-și acopere incapacitatea de a-și onora promisiunile mincinoase. Să fie clar: nu există nicio grea moștenire. Bugetul este stabilizat, iar problemele structurale pe care, în principal, PSD le-a generat de-a lungul anilor nu le puteam rezolva în cinci luni, în care n-am putut să facem mare lucru. Măcar de data aceasta, faceți ce trebuie și fiți corecți”, a afirmat acesta.

Fostul premier le-a cerut social-democraților să nu renunțe la măsurile adoptate pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.

„Românii au plătit un preț pentru corectarea dezechilibrelor. Aveți bunul-simț să nu stricați ceea ce s-a corectat în aceste 15 luni și să nu deraiați din nou din momentul învestirii”, a transmis Bolojan.

El a subliniat că responsabilitatea pentru conducerea țării va reveni PSD și premierului desemnat de președintele României.

„Răspunderea pentru conducerea țării aparține noului guvern PSD și premierului desemnat de președintele României. Înțeleg de ce domnul Grindeanu ne spunea că, chiar dacă nu suntem la guvernare, suntem responsabili. Cine conduce guvernul răspunde pentru ceea ce face, fără paravane, așa cum ar fi preferat. Lista de miniștri nu este a noastră”, a declarat Bolojan.

„Aceleași ministere, aceleași persoane care fug de orice răspundere”

Ilie Bolojan a criticat și componența viitorului Cabinet, afirmând că o parte dintre miniștrii propuși au făcut parte și din guvernul pe care l-a condus.

„N-am zis nimic multe luni de zile, dar îi cunosc pe unii dintre membrii guvernului, pentru că au făcut parte și din guvernul meu, la muncă. Avem un ministru care a ținut la sertar legea salarizării, n-avea curajul să iasă cu ea și ne propunea zeci de miliarde în plus la salarii, ca să sune bine. Dar, din cauza asta, am pierdut 770 de milioane de euro. Și acum înțeleg că vă gândiți iar la legea salarizării unitare”, a afirmat el.

Bolojan a criticat și activitatea ministrului Sănătății, pe care l-a acuzat că a amânat rezolvarea unor probleme structurale și că a lăsat proiecte fără finanțare prin PNRR.

„La Sănătate avem un ministru care nu a făcut nimic pentru a rezolva problemele structurale, care a amânat orice decizie înainte de a pleca. În loc să distribuie banii către serviciile de urgență și unitățile de primiri urgențe, și-a rezolvat toate «ploile» și a lăsat PNRR-ul fără finanțare”, a declarat fostul premier.

El a invocat și situația unor șantiere din Bistrița și București, susținând că lucrările au fost oprite din cauza problemelor de finanțare.

„Și la Bistrița știți că s-a oprit șantierul. În București, în Sectorul 4, s-a oprit șantierul, s-au retras constructorii și a trebuit să vină domnul ministru să rezolve problema. Asta e adevărul”, a continuat Bolojan.

Criticile au vizat și Ministerul Justiției, în contextul proiectului privind pensiile magistraților.

„La Justiție, avem un ministru care îmi explica pe zeci de pagini de ce proiectul de lege privind pensiile magistraților nu este constituțional și care n-a avut curajul să-l inițieze. Aceleași ministere, aceleași persoane care nu-și asumă nimic și fug de orice răspundere”, a spus Bolojan.

Fostul premier i s-a adresat apoi direct lui Luca Niculescu, punând sub semnul întrebării capacitatea viitorului Cabinet de a rezolva problemele structurale din mai multe domenii.

„Nu aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu, să rezolvați probleme structurale precum cele din Sănătate, cele legate de salarizarea unitară sau cele privind sumele imorale pentru magistrați. Ce o să faceți?”, a întrebat Bolojan.

„Am așteptări scăzute de la acest guvern”

În continuarea discursului, fostul premier a explicat că nu are așteptări ridicate de la noul Executiv, acuzând PSD că a împiedicat reformele administrative.

„De aceea, am așteptări scăzute de la acest guvern. Este același PSD care a blocat reforma statului, pentru că un stat reformat nu mai poate fi controlat ca o feudă. Testul pentru PSD nu este programul de guvernare, pe care, din păcate, nu l-a respectat niciodată, ci guvernarea efectivă”, a declarat el.

Bolojan a susținut că social-democrații au făcut în repetate rânduri promisiuni pe care ulterior nu le-au respectat.

„PSD are experiență în promisiuni frumoase, pe care apoi le uită și le sabotează în practică. Dar România se schimbă și nu mai suportă sistemul patentat în ultimii ani, al privilegiilor și al risipei. Oamenii resping cutiile de pantofi ca instrument de guvernare”, a afirmat fostul premier.

El a anunțat că PNL va monitoriza activitatea viitorului Executiv din opoziție și va sancționa eventualele abateri.

„PNL intră în opoziție cu aceeași obligație pe care și-a asumat-o și la guvernare: să apere interesul public, legea și bunul-simț și să fie un factor de modernizare a României. Vom urmări fiecare pas al guvernării și vom sancționa fiecare derapaj”, a transmis Bolojan.

Bolojan: PSD că a criticat măsuri pe care acum le include în programul de guvernare

În finalul discursului, Ilie Bolojan a acuzat PSD că a criticat măsuri economice pe care acum le include în propriul program de guvernare, referindu-se inclusiv la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de stat și la majorarea TVA.

„Am văzut că PSD a avut soluții minunate pentru toate problemele cât timp răspunderea era la altcineva. Acum trebuie să aplice aceste soluții și, în același timp, să atingă țintele asumate. Văd că în programul de guvernare se găsesc soluții pe care PSD și cei plătiți de el le demonizau în fața fiecărui microfon disponibil și care au justificat doborârea guvernului. Mă gândesc la vânzarea unor pachete de acțiuni de la companii”, a declarat fostul premier.

Bolojan a susținut că social-democrații au criticat majorarea TVA, deși măsura era, în opinia sa, inevitabilă.

„Au țipat luni de zile că majorarea TVA era evitabilă și că s-ar fi opus acesteia. Mint, pentru că era inevitabilă, iar acum nu vedem nimic în programul de guvernare”, și-a încheiat acesta discursul.

Editor : Ș.A.