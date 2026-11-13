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Bolojan atacă PSD după datele economice ale INS: Sunt infirmate scenariile apocaliptice, sper să nu-și bată joc de moștenirea primită

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ilie bolojan la guvern
Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
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Preşedintele PNL, fostul premier Ilie Bolojan a reacționat, vineri, după prezentarea de către Institutul Naţional de Statistică a datelor economice, el precizând că sunt infirmate toate scenariile apocaliptice despre prăbuşirea economiei şi despre ratarea ajustării fiscal-bugetare. El a acuzat PSD că a vrut puterea, dar pare că nu este capabil să-şi asume guvernarea în interesul României. „Le-am lăsat o economie care a reînceput să crească şi un buget stabilizat. Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită”, a spus Ilie Bolojan.

„Moştenirea guvernului pe care l-am condus este o economie care şi-a reluat uşor creşterea şi un buget echilibrat. Este suficient ca actualul guvern să menţină direcţia pentru ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune”, scrie Ilie Bolojan pe Facebook.

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Fostul premier precizează că datele publicate astăzi de Institutul Naţional de Statistică arată o creştere de 2,1% în trimestrul III faţă de trimestrul II. Deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB după primele nouă luni. Investiţiile publice au ajuns la aproape 108 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului, cu peste 25 de miliarde de lei mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2025.

„Sunt infirmate astfel toate scenariile apocaliptice despre prăbuşirea economiei şi despre ratarea ajustării fiscal-bugetare”, menţionează Bolojan.

El mai spune că nu a fost un drum uşor, după ce, ani la rând, România a cheltuit mult peste veniturile pe care le-a încasat.

„Nu am promis că va fi o redresare peste noapte. Am promis că efectele bune se vor vedea şi ne-am ţinut de cuvânt. Le mulţumesc românilor şi companiilor din România pentru eforturile pe care le-au făcut şi le fac. Aceste eforturi nu trebuie risipite. Trebuie să fim prudenţi, pentru că dificultăţile nu au trecut. Creşterea economică este fragilă şi avem încă mult de lucru. Avem nevoie de finanţe publice sănătoase şi de o economie puternică, obiective care se construiesc cu disciplină, tenacitate şi fără populisme”, subliniază Ilie Bolojan.

Fostul premier mai afirmă că îl îngrijorează faptul că PSD, în loc să se apuce serios de treabă, forţează mistificarea cifrelor şi încearcă să compromită efortul întregii societăţi”.

„Vântură proiecte complet nefundamentate. În disperarea de a deturna atenţia de la propria neputinţă, PSD compromite prin ridicol chiar şi idei care ar merita abordări serioase, dar pe care le-a respins în mod constant în timpul fostei guvernări. PSD lansează mereu câte o idee, pentru ca apoi să descopere că nu este de acord cu ea. Mă îngrijorează că, în loc să lupte pentru banii din PNRR, PSD nu face decât spectacol. Noi nu ne plângeam. Aveam şedinţă după şedinţă, fără camere de filmat, corectam şi explicam ceea ce ni se cerea. Aşa am ajuns să încasăm aproape 3 miliarde de euro. Guvernarea înseamnă muncă”, menţionează Bolojan.

Liderul PNL arată că PSD a vrut puterea, dar pare că nu este capabil să-şi asume guvernarea în interesul ţării noastre”.

„Le-am lăsat o economie care a reînceput să crească şi un buget stabilizat. Sper să nu-şi bată joc de moştenirea primită” mai transmite Ilie Bolojan.

Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere de 0,1% în trimestrul III 2026 faţă de acelaşi trimestru din anul 2025 pe seria brută şi o creştere de 0,3% pe seria ajustată sezonier, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).

În acelaşi timp, comparativ cu trimestrul II din 2026, Produsul Intern Brut în trimestrul III 2026 a fost în termeni reali mai mare cu 2,1%.

În primele nouă luni din 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% comparativ cu perioada similară din 2025, pe seria brută, şi cu 1%, pe seria ajustată sezonier.

Editor : Ș.R.

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