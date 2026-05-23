Video Bolojan avertizează: „România pierde toți banii dacă proiectele PNRR nu sunt gata în august”. Ce jaloane nu vor putea fi îndeplinite

Ilie Bolojan, briefing de presă. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Premierul interimar Ilie Bolojan a lansat un avertisment dur privind proiectele finanțate prin PNRR: dacă investițiile aflate pe componenta de grant nu sunt finalizate până la sfârșitul lunii august, România riscă să piardă integral finanțarea europeană, chiar și în cazul proiectelor aproape terminate. Bolojan a recunoscut însă că sunt jaloane din PNRR care nu pot fi îndeplinite din motive obiective. El a dat ca exemplu faptul că ţara noastră s-a angajat să crească viteza pe calea ferată şi să reducă orele de întârziere, dar acest lucru nu va fi reuşit pentru că nu s-au încheiat lucrările sau pentru că nu am schimbat locomotivele. Între timp, premierul interimar a convocat ședințe de urgență cu prefecții și primarii din toată țara.

„Dacă proiectele rămân pe grant și nu se termină, România pierde toată suma”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, la Iași, că Guvernul face în aceste zile o analiză urgentă a tuturor proiectelor finanțate prin PNRR, pentru a decide care mai pot fi terminate până la finalul lunii august și care trebuie mutate pe componenta de împrumut.

Miza este uriașă: România are în derulare peste 15.000 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar nerespectarea termenelor poate duce la pierderea completă a fondurilor europene pentru anumite investiții.

„Este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, proiectele care nu au șanse reale de finalizare vor fi transferate pe componenta de împrumut, unde pierderile ar fi mai mici.

„Cele care nu se pot termina vor fi transferate pe componenta de împrumut, unde vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau local”, a explicat premierul.

Ședințe de urgență cu prefecții și primarii din toată țara

Pentru a evita blocajele și pierderea banilor europeni, Guvernul convoacă în regim de urgență toate administrațiile locale.

Premierul a anunțat că duminică după-amiază va avea loc o întâlnire cu toți prefecții din România, iar luni dimineață o ședință cu toate primăriile din țară.

Scopul este realizarea unui inventar clar al stadiului lucrărilor și identificarea proiectelor care pot fi salvate.

„Trebuie note de constatare întocmite de supervizori sau dirigenți de șantier și angajamente ferme ale constructorilor, cu grafice de lucrări aferente, că proiectele vor fi terminate până la sfârșitul lunii august”, a spus Bolojan.

Acesta a precizat că întreaga procedură trebuie parcursă în primele zile ale săptămânii viitoare, pentru ca echipa tehnică a Guvernului să finalizeze negocierile cu Bruxelles-ul până la 1 iunie.

România cere Comisiei Europene să accepte „coborârea standardelor” la unele jaloane

Un alt punct critic îl reprezintă jaloanele asumate de România prin PNRR și care, potrivit premierului, nu mai pot fi îndeplinite „din motive obiective”.

Exemplul dat de Bolojan a fost infrastructura feroviară.

„Ne-am angajat să creștem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate nu reușim acest lucru, fie pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de cale ferată, fie pentru că nu am schimbat locomotivele”, a declarat acesta.

În aceste condiții, România încearcă să convingă Comisia Europeană să accepte modificarea unor ținte asumate anterior.

„Este o miză importantă pentru noi ca, explicând aceste situații obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard în așa fel încât să ne putem face absorbția de bani”, a spus premierul.

Nouă legi urgente pentru deblocarea a peste 7,5 miliarde de euro

Premierul interimar a vorbit și despre reformele asumate prin PNRR, despre care spune că au fost întârziate ani la rând de guvernele anterioare.

Potrivit lui Bolojan, toate ministerele trebuie să trimită urgent în Parlament proiectele legislative necesare.

„În următoarea săptămână, toate ministerele vor trebui să depună în Parlament proiectele de legi, în așa fel încât, chiar dacă acest guvern nu mai are competența legală să adopte ordonanțe, să putem să ducem în dezbaterea parlamentară toate aceste proiecte”, a declarat el.

Miza financiară este uriașă.

„Sunt nouă legi foarte importante de care depinde tragerea a peste 7,5 miliarde de euro”, a avertizat premierul.

Bolojan speră ca actele normative să fie adoptate până la finalul lunii iunie, pentru ca România să poată face tragerile de bani europeni în lunile iulie și august.

„Avem cel mai mare buget de investiții din istoria recentă”

La final, premierul a subliniat că România are în acest an un buget de investiții record, de aproximativ 8% din PIB, susținut atât din fonduri europene, cât și din bani de la bugetul național.

Potrivit lui Bolojan, absorbția acestor fonduri este esențială pentru dezvoltarea comunităților locale și modernizarea serviciilor publice.

„Absorbția acestor bani înseamnă investiții importante care vor crea condiții de dezvoltare în anii următori și servicii publice de mai bună calitate în spitale, în școli și în primăriile din România”, a afirmat premierul interimar.

