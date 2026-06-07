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Bolojan: Cea mai mare pacoste este să faci coaliţii care nu funcţionează. Decât o coaliţie de genul acesta, mai bine opoziţie

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ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că cea mai mare pacoste este să faci coaliţii care nu funcţionează şi decât o coaliţie de genul acesta, stabilă, dar care nu face nimic, mai bine opoziţie. El a arătat că PNL a luat decizia, pierzându-şi total încrederea, să nu mai facă coaliţii cu PSD. ”Noi am generat acest vot anti-sistem împotriva lumii politice pentru că am făcut coaliţii mari, fără să livrăm, doar am ocupat funcţii, dar n-am făcut reformele de care ţara asta avea nevoie”, a mai spus Bolojan, potrivit News.ro.

„Cea mai mare pacoste este să faci coaliţii care nu funcţionează, în care, aşa cum am fost şi noi în această perioadă, unele partide nu respectă înţelegerile pe bază a căreia s-a făcut coaliţia, nu-şi asumă răspunderea, dinamitează coaliţia, aşa cum a făcut Partidul Social Democrat, încălcându-şi înţelegerile, minţindu-şi partenerii, fugind de orice răspundere, minţind opinia publică şi, în felul acesta, mergând cu frâna de mână trasă, dacă ai o coaliţie în care doar nişte oameni ocupă nişte funcţii, este, din păcate, o condiţie care generează voturi împotrivă, care generează nemulţumirea cetăţenilor şi astea, într-adevăr, trebuie evitate”, a spus premierul interimat într-un interviu acordat jurnalistului Radu Buzăianu. 

El a precizat că PNL, după această lecţie, a luat decizia, pierzându-şi total încrederea în Partidul Social Democrat, să nu mai facă coaliţii cu PSD-ul. 

„Nu pentru că avem ceva cu o persoană sau alta, nu pentru că e o problemă de persoane. E o problemă că, atunci când eşti într-o coaliţie, ca să ai rezultate, e nevoie de o încredere minimă, pe care am încercat să o construim, în toate aceste luni. Am luat critici de cele mai multe ori nemeritate, fără să replic, m-am făcut că nu văd ce vedea toată lumea, sperând că, în felul acesta, totuşi guvernarea merge. Ţara noastră trece prin această situaţie dificilă, dar nu am putut să mergem mai departe, pentru că atunci când interesele au fost grav afectate, am ajuns în faţa acestei moţiuni de cenzură. Şi decât o coaliţie de genul acesta, stabilă, dar care nu face nimic, mai bine opoziţie”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

Premierul interimar a mai spus că România, în această perioadă, a trebuit să întreagă prin mai multe crize şi unele dintre aceste crize erau vina exclusivă a partidelor care au guvernat România înainte de 2024, adică PSD şi PNL, criza bugetară.

„Noi nu am intrat, aşa cum a fost criza din 2008-2010, într-o criză bugetară, datorită problemelor din exteriorul României. Noi, de data asta am intrat în această criză bugetară pentru că am cheltuit ani de zile mai mult decât ne-am putut permite, într-o manieră iresponsabilă şi am ajuns să nu mai putem continua aşa. Asta era responsabilitatea acestor partide şi eu am crezut că uneori şi în viaţă greşeşti şi într-o companie nu toate deciziile pe care le iei sunt perfecte, dar oamenii responsabili înţeleg că trebuie să-şi îndrepte aceste decizii, că au responsabilitatea să corecteze ceea ce s-a greşit înainte şi m-am bazat în primul rând pe un aspect care ţine de responsabilitatea publică pe care cei care suntem în politică trebuie să o avem pentru comunităţile noastre”, a menţionat Bolojan.

Ilie Bolojan a mai afirmat că „nu s-a înghesuit nimeni să-şi asume mandatul de premier”.

„Am crezut că dacă se semnează o înţelegere, dacă suntem responsabili, putem face aceste lucruri. (…) Am crezut că e o şansă şi pentru aceste partide, partide de sistem. Noi am generat acest vot anti-sistem împotriva lumii politice pentru că am făcut coaliţii mari, fără să livrăm, doar am ocupat funcţii, dar n-am făcut reformele de care ţara asta avea nevoie”, a menţionat Bolojan.

Editor : Liviu Cojan

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