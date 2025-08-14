Bolojan a cerut de la instituțiile din subordinea Guvernului situația cheltuielilor cu sediile și salariile angajaților

Premierul Ilie Bolojan a cerut date de la mai instituțiile din subordinea Guvernului privind costurile cu sediile, structura de personal și bugetul pe care îl gestionează, precum și propuneri de măsuri pentru reformă și reducerea cheltuielilor, potrivit unor surse Digi24.ro. Agențiile vizate trebuie să trimită aceste rapoarte până marți.

Cancelaria premierului a cerut date de la instituții precum Corpul de control al premierului, Agenția Națională Antidrog, Administrația Rezervelor de stat, RA-APPS, Secretariatul de stat pentru culte, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului.

De asemenea, sunt vizate AMEPIP, Secretariatul de stat pentru revoluționari, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Oficiul pentru Licență Industrială, Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, Laboratorul de Control Doping și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.

Acestea trebuie să prezinte, până pe 19 august, rapoarte privind costurile cu sediile, structura organizatorică și data ultimei restructurări, statele de funcții, inclusiv raportul directori/angajați și beneficiari de pensii speciale.

De asemenea, sunt solicitate informații despre gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, bugetul pe acest an, inclusiv cheltuielile cu salariile angajaților, investițiile aflate în curs.

Bolojan mai cere măsuri de reducere a cheltuielilor, măsuri pentru digitalizarea instituțiilor și propuneri de reformă structurală și estimarea economiilor care ar fi făcute în urma acestora.

Termenul limită pentru transmiterea acestor date este 19 august. Până pe 15 septembrie ar urma să fie luate măsuri pentru eficientizarea acestor instituții.

