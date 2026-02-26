Bolojan, optimist că primim banii PNRR pentru reforma pensiilor speciale: „Comisia Europeană a apreciat eforturile pe care le-am făcut”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Bruxelles, că în zilele următoare va fi promulgată legea privind reforma pensiilor magistraţilor, iar atunci Guvernul va comunica Comisiei Europene „practic îndeplinirea sută la sută a jalonului”. „Speranţa mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă, sunt un optimist”, a spus Bolojan.

„Am avut o întâlnire cu doamna Ursula von der Leyen în care am discutat acest aspecte generale, dar și aspecte punctuale care țin de programul PNRR, de programul SAFE, și în general de aspectele care țin de bugetele viitoare axate atât pe componenta de competitivitate, unde dorim să ne aducem contribuții importante, dar și pe cele două componente tradiționale care ne-au susținut în acești ani. E vorba de componenta de coeziune și cea de fonduri pentru agricultură. Aș puncta câteva aspecte de detaliu pentru a face absorbția din PNRR. Sunt câteva condiții pe care trebuie să le respectăm, deci, pentru a atrage cele peste 10 miliarde de euro, în primul rând, trebuie să îndeplinim jaloanele pe care România s-a angajat să le îndeplinească”, a declarat Ilie Bolojan în conferința de presă susținută la Bruxelles.

Premierul a spus că România are de făcut reforme, de luat anumite măsuri și „trebuie să recunoaștem că pe această zonă avem întârzieri din anii trecuți, pe care trebuie să le recuperăm în următoarele șase luni de zile, în așa fel încât banii care urmează să fie eliberați să poată fi eliberați de Comisia Europeană, condiția de eliberare fiind îndeplinire a acestor jaloane”.

Avem în curs o cerere de plată de 2,6 miliarde de euro, care este o sumă destul de importantă, pentru a cărei închidere trebuie să clarificăm două jaloane importante. Este vorba de jalonul care ține de pensiile pentru magistrați și de jalonul de decarbonizare.

„În ceea ce privește condiția legată de reforma pensiilor magistraților, am prezentat situația în care se regăsește România, și anume faptul că în zilele următoare urmează să fie promulgată legea care reglementează reforma pensiilor magistraților și, deci, va fi publicată în Monitorul Oficial, moment în care vom comunica Comisiei, practic, îndeplinirea 100% acestui jalon”, a adăugat premierul.

Bolojan speră la un răspuns favorabil

„Este adevărat că am avut un termen de îndeplinire care era la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, cu toate că Guvernul a promovat proiectul de act normativ până la termenul respectiv. Așa cum știți, datorită contestării acestui proiect, datorită amânărilor de la Curtea Constituțională, a fost în situația în care nu a putut fi promulgat și publicat în Monitor până la termenul respectiv, proiectul de lege. Ca atare, Comisia a apreciat eforturile mari pe care le-am făcut pentru a corecta această nedreptate, pentru a pune în practic acest angajament pe care și l-a luat România, și am încredere că după ce vom comunica toate documentele care țin de acest jalon, vom primi un răspuns până la jumătatea lunii martie, care sper să fie favorabil. Asta înseamnă că atunci când ai de îndeplinit un jalon, dacă l-ai îndeplinit în totalitate, primești întreaga sumă”, a mai spus Bolojan.

„Dacă l-ai îndeplinit parțial proporțional cu gradul de îndeplinire, poți să ai o corecție și speranța mea este că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani. Este totuși o sumă importantă din care putem să finalizăm un spital în România sau să facem proiecte importante pentru comunitățile din țara noastră”, a subliniat prim-ministrul.

Editor : Liviu Cojan