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Video Bolojan: „Congresul Extraordinar a fost convocat în situație de criză, nu ni l-am dorit”. Apel pentru clarificarea direcției partidului

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Ilie Bolojan, la Congresul Extraordinar al PNL. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
O decizie pentru direcția partidului PNL, „sub un asalt teribil din toate părțile”

Congresul Extraordinar al PNL a fost convocat în situaţie de criză, a declarat, duminică, preşedintele liberalilor, Ilie Bolojan, la prezentarea candidaturii sale pentru un nou mandat în fruntea partidului, menţionând că nu şi-a dorit acest Congres, dar situaţia a impus-o.

O decizie pentru direcția partidului

Congresul Extraordinar a fost convocat în situaţie de criză, nu ni l-am dorit, dar situaţia de criză a impus-o”, a afirmat Bolojan.

De ce ne-am adunat, dragi colegi, la acest Congres Extraordinar? Trebuie să răspundem la această întrebare. Ne-am adunat pentru că partidul nostru trebuie să decidă astăzi cine este şi ce vrea să fie, trebuie să ne clarificăm direcţia pe care vrem să o urmăm în anii următori şi să decidem care este viziunea noastră pentru România”, a spus Bolojan.

El a arătat că Partidul Naţional Liberal are toate motivele” să nu-i fie ruşine de ceea ce a făcut în această guvernare.

Ne-am asumat redresarea României într-un moment critic şi cei care ştiu cum se rezolvă deficitele mari ştiu că nicăieri în lume unde au mai fost astfel situaţii redresarea nu se face fără costuri sociale inevitabile, ceea ce implică costuri politice pentru cei care sunt în faţă şi pun acele măsuri în practică, dar noi ne-am asumat această răspundere, nu am fugit de ea, aveam şi o obligaţie morală pentru că şi noi aveam o mică parte din vină pentru situaţia în care a ajuns România. Nu trebuie să fugim de acest lucru.

Dacă ar fi să fac o comparaţie între starea bugetului României şi a unui pacient, în vara anului trecut am preluat un buget în comă şi am lăsat un pacient în stare de recuperare, într-un proces de recuperare. E adevărat, tratamentul nu a fost uşor, a fost dureros uneori, înţeleg supărarea multor oameni şi le sunt recunoscător pentru răbdare”, a mai spus Bolojan. 

PNL, „sub un asalt teribil din toate părțile

Unde suntem acum? Pentru că am deranjat, am aprins lumina, am tăiat privilegii, am arătat un alt mod de guvernare, suntem sub un asalt teribil din toate părţile şi cu toate armele, nu ştiu să fi existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid”, a afirmat Ilie Bolojan, la Congresul Extraordinar al partidului.

El le-a mulţumit colegilor săi care au rezistat atacului furibund” asupra partidului.

„Dacă facem o analiză a modului în care s-a gândit această moţiune de cenzură în care a fost doborât Guvernul, strategia s-a bazat pe faptul că preşedinţii noştri de organizaţii şi dvs. veţi trăda, veţi accepta momeala unor posturi, a unor avantaje personale, că veţi accepta să fiţi brelocul PSD, executând deciziile luate din noi în afara partidului. Sunt mândru de partidul nostru care nu şi-a trădat valorile şi a rezistat atacului furibund! Le mulţumesc colegilor mei pentru rezistenţă şi consecvenţă, aveţi tot respectul meu, stimaţi colegi, aşa trebuie să arate un partid!”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Știre în curs de actualizare

Editor : Ș.R.

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