Bolojan, criticat în ședința PNL de tabăra Veștea: De la „Ideea e bună, dar cu cinci luni întârziere” la „Luăm decizii după ChatGPT”

Propunerea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL de a vota pentru învestirea Guvernului Niculescu a fost criticată chiar de o parte din apropiații săi, dar și ironizată de cei care l-au contestat anterior. „Ideea e bună, dar cu cinci luni întârziere”, „20% din partid sunt traseiști care înainte vă înjurau” și „vă e teamă de alegeri interne, conduceți cu președinți interimari”. Acestea au fost doar câteva dintre replicile adresate lui Ilie Bolojan pe tabăra Veștea.

Iată câteva replici care s-au făcut auzite la ședința PNL de ieri

„Din punctul meu de vedere, sunt ele de cinci luni. Vă felicit că totuși, după cinci luni de zile în care ați ținut țara așa, faceți acest lucru. Cred că este important să treacă acest Guvern. M-aș fi bucurat să fie membri PNL în acest guvern. M-aș fi bucurat să avem un premier liberal”, i-a reproșat Robert Thuma lui Ilie Bolojan în timpul discuțiilor.

Nicoleta Pauliuc a spus: „De multe ori ne pripim când luăm decizii politice în sensul că îi afectăm pe pacienții oncologici, luăm decizii după ureche, după ChatGPT, fără să facem o evaluare. Alex, dacă ai nevoie de avocat, în momentul în care vei vota și vei încălca o decizie de partid, îți spun, îți propun, îți dau avocații noștri, care știu să citească statutul”.

„Când ajunge un grup parlamentar să aibă 20% resurse traseiste, din alea care v-au înjurat la moțiune și azi postează pe pagina Partidului Național Liberal fără niciun fel de jenă. Dacă închideam ochii la pledoaria dumneavoastră, parcă eram la momentul la care președintele l-a desemnat pe Tomac. Așa aș fi crezut că suntem în al șaptelea ceas, că pentru prima dată invocăm responsabilitatea. Motreanu dacă iei câte un leu pentru fiecare cuvânt „responsabilitate” pronunțat astăzi, acoperi parte din datoriile partidului”, a spus Alina Gheorghiu, președinte PNL Argeș.

„Cred că ar trebui să fim conștienți cu toții că anul acesta pentru toate autoritățile publice locale a fost indexat, faptul că bugetul s-a aprobat atât de târziu, faptul că n-am avut listă de investiții, faptul că n-am avut posibilitatea să facem procedurile de achiziție încă din ianuarie, ne-a adus într-o situație critică”, a precizat și Adrian Veștea.

„Nu mai avem alegeri în partid de un an și jumătate. Văd că vă este teamă de alegerile organizației, domnule președinte, pentru că vă este mult mai ușor să conduceți doar cu președinți, care sunt interimari și v-aș ruga să începem și această acțiune în partid, să începem alegerile de jos în sus, să avem un congres”, a spus la un moment dat Robert Thuma.

Editor : Sebastian Eduard