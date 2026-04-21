Bolojan: Dacă aș ști că vine un guvern care rezolvă toate problemele, aș pleca mâine din funcție

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că ar fi dispus să își dea demisia „mâine” dacă ar exista un guvern capabil să rezolve rapid problemele României. Șeful Executivului a precizat însă că, în actualul context bugetar și politic, o astfel de soluție nu există.

„Românii sunt nemulțumiți pe bună dreptate”

„Pe bună dreptate sunt mulți români care sunt nemulțumiți, pentru că inevitabil a fost o afectare a puterii lor de cumpărare și le mulțumesc pentru că au trecut prin această situație dificilă. Și poate nu înțeleg toate aceste mecanisme bugetare. De ce? Pentru că ani de zile lumea politică a promis ceea ce nu putea oferi, în condițiile normale. Am promis diferite drepturi, am majorat uneori salarii, uneori pensii, am tolerat pierderi la companii de stat, ș.a.m.d., pe datorii din bani pe care nu-i aveam. Ori pentru acele datorii acum plătim niște sume enorme”, a declarat premierul Ilie Bolojan, marți seară la Pro TV.

„Spațiul bugetar este foarte mic”

„Indiferent ce guvern va veni, spațiul lui bugetar este foarte mic. Dacă aș știi că mâine vine un guvern care are niște soluții să rezolve toate problemele, n-ar fi o problemă să plec mâine din această funcție.”, a spus liderul PNL.

„Vă rog să mă credeți, în afară de onoarea de a fi premierul României și de a lucra pentru țara noastră, și pentru mine contează asta foarte mult, altfel e o funcție foarte dificilă, mai ales în condiții în care ai parteneri sau oameni în interior care nu-și țin cuvântul, care nu-și fac datoria, care participă la o întâlnire unde se stabilește ceva, după care în public spun lucruri total diferite, în care în permanență se joacă la offside și cu frâna de mână trasă, nu este foarte ușor să ții echilibrele între patru partide cu istoric complicat într-o țară ca România care se suprapune pe mai multe crize.”, a adăugat șeful Executivului.

Discuțiile cu Nicușor Dan

Întrebat dacă ar demisiona la sugestia președintelui Nicușor Dan pentru a evita o criză politică, Bolojan a respins scenariul.

„Am avut această discuție cu domnul președinte. L-am informat că nu voi demisiona pentru că v-am spus - dacă ar fi o rezervă financiară și aș știi că schimbând o persoană toate lucrurile se rezolvă, dacă problemele României dispar, dacă există niște soluții pe care le are în sertar PSD și dacă le va pune pe masă totul se va rezolva, dar n-au propus nicio soluție, altele decât cele care au fost puse în practică de Guvern, pentru că aici nu ai foarte multe soluții - ori crești venituri, ori scazi cheltuieli. Dacă aș știi că asta este situația, credeți-mă mâine n-aș mai fi. Dar nu e această situație.”, a spus premierul.

Președintele PNL a mai spus că a redus deficitul și trebuie continuat pe acest drum.

„Cu bune, cu rele am redus deficitul în această perioadă, am trecut România, împreună cu toți colegii care au fost în Guvern, cu susținerea acestui partide, chiar dacă PSD în permanență a atacat Guvernul din Parlament, din afară. Cred că avem deci obligația să ducem lucrurile mai departe și să menținem echilibrele financiare și să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare.”, a conchis premierul liberal.

