Live TV

Bolojan: Dacă aș ști că vine un guvern care rezolvă toate problemele, aș pleca mâine din funcție

Data actualizării: Data publicării:
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că ar fi dispus să își dea demisia „mâine” dacă ar exista un guvern capabil să rezolve rapid problemele României. Șeful Executivului a precizat însă că, în actualul context bugetar și politic, o astfel de soluție nu există.

„Pe bună dreptate sunt mulți români care sunt nemulțumiți, pentru că inevitabil a fost o afectare a puterii lor de cumpărare și le mulțumesc pentru că au trecut prin această situație dificilă. Și poate nu înțeleg toate aceste mecanisme bugetare. De ce? Pentru că ani de zile lumea politică a promis ceea ce nu putea oferi, în condițiile normale. Am promis diferite drepturi, am majorat uneori salarii, uneori pensii, am tolerat pierderi la companii de stat, ș.a.m.d., pe datorii din bani pe care nu-i aveam. Ori pentru acele datorii acum plătim niște sume enorme”, a declarat premierul Ilie Bolojan, marți seară la Pro TV.

Citește și: Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz: „Visul PSD de a decide singur soarta țării este o iluzie”

„Indiferent ce guvern va veni, spațiul lui bugetar este foarte mic. Dacă aș știi că mâine vine un guvern care are niște soluții să rezolve toate problemele, n-ar fi o problemă să plec mâine din această funcție.”, a spus liderul PNL.

„Vă rog să mă credeți, în afară de onoarea de a fi premierul României și de a lucra pentru țara noastră, și pentru mine contează asta foarte mult, altfel e o funcție foarte dificilă, mai ales în condiții în care ai parteneri sau oameni în interior care nu-și țin cuvântul, care nu-și fac datoria, care participă la o întâlnire unde se stabilește ceva, după care în public spun lucruri total diferite, în care în permanență se joacă la offside și cu frâna de mână trasă, nu este foarte ușor să ții echilibrele între patru partide cu istoric complicat într-o țară ca România care se suprapune pe mai multe crize.”, a adăugat șeful Executivului.

Citește și: „Nimeni nu vrea să se bazeze pe voturile extremiștilor”. Ce spune Dominic Fritz despre un Guvern minoritar, cu sprijinul Opoziției

Întrebat dacă ar demisiona la sugestia președintelui Nicușor Dan pentru a evita o criză politică, Bolojan a respins scenariul.

„Am avut această discuție cu domnul președinte. L-am informat că nu voi demisiona pentru că v-am spus - dacă ar fi o rezervă financiară și aș știi că schimbând o persoană toate lucrurile se rezolvă, dacă problemele României dispar, dacă există niște soluții pe care le are în sertar PSD și dacă le va pune pe masă totul se va rezolva, dar n-au propus nicio soluție, altele decât cele care au fost puse în practică de Guvern, pentru că aici nu ai foarte multe soluții - ori crești venituri, ori scazi cheltuieli. Dacă aș știi că asta este situația, credeți-mă mâine n-aș mai fi. Dar nu e această situație.”, a spus premierul.

Președintele PNL a mai spus că a redus deficitul și trebuie continuat pe acest drum.

Citește și: „Turbulențele politice” se mută la Cotroceni. Nicușor Dan a anunțat când vor avea loc consultări cu partidele parlamentare

„Cu bune, cu rele am redus deficitul în această perioadă, am trecut România, împreună cu toți colegii care au fost în Guvern, cu susținerea acestui partide, chiar dacă PSD în permanență a atacat Guvernul din Parlament, din afară. Cred că avem deci obligația să ducem lucrurile mai departe și să menținem echilibrele financiare și să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare.”, a conchis premierul liberal.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Tudorel Toader la o sedinta
1
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
3
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
5
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
FOTO Surpriză: Anamaria Prodan!
Digi Sport
FOTO Surpriză: Anamaria Prodan!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sedinta a guvernului bolojan
Bolojan: Sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin cu mai puţini miniştri
ciucu bolojan
Ciucu dezvăluie că Bolojan le-a transmis liberalilor că PNL trebuie să se lepede de a face politică „a la pesede”
emanoil neagu
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința PNL: „A avut toate funcţiile oferite pe tavă”
Ilie Bolojan.
Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz: „Visul PSD-ului de a decide singur soarta țării este o iluzie”
CONSTANTA - PORT - CEREALE - 1 AUG 2022
Portul Constanța preia operatorul Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Anunțul Guvernului despre investiția de la Dunăre
Recomandările redacţiei
Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au ajuns la Muzeul Național de Istorie.
Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au fost aduse în țară...
Islamabad
Război în Orientul Mijlociu, ziua 53. Iranul este „pe deplin...
george simion sustine un discurs
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte...
explozie la cet vest bucuresti
Ministerul Energiei: Furnizarea apei calde a fost reluată progresiv...
Ultimele știri
Timp de 25 de weekenduri, Calea Victoriei și Str. Ion Brezoianu devin pietonale. „Străzi deschise – București” revine de sâmbătă
Libertate de scurtă durată: Un bărbat a fost reținut de polițiști chiar la momentul eliberării sale din Penitenciarul Deva
România a intrat în clubul restrâns al țărilor care au acces la tehnologie de calcul cuantic. În Europa, mai există doar în Spania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
Fanatik.ro
Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un proţap: “A rupt pactul chiar de Paşte!”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Câți bani va primi echipa care va câștiga Cupa României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
Adevărul
Tunelul mare construit pe Autostrada Vestului, intră în linie dreaptă. Câți metri au mai rămas de excavat în...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Film Now
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Adevarul
„S-au trezit la viață de Paște”. Doi români aflați în stare vegetativă, salvați printr-o metodă revoluționară...
Newsweek
Criza politică „lovește” pensionarii. Cum pierd sute de lei la pensie? Bani mai puțini și la Pilonul 2
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment