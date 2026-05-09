Ilie Bolojan, de Ziua Europei: În România a supravieţuit un mecanism de putere cu rădăcini în comunism care reacționează la reforme

„Astăzi este Ziua Europei. E şi ziua noastră. Un proiect construit în timp, cu efort şi sacrificii, care azi face parte din realitatea noastră. Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere şi solidaritate între ţări care au ales acelaşi drum. Înseamnă că România nu este singură, ci lucrează alături de oameni şi state care cred în aceleaşi valori şi care construiesc împreună un viitor mai sigur şi mai prosper”, a arătat Ilie Bolojan, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că această alegere trebuie protejată.

„Astăzi vorbim despre apartenenţa României la un spaţiu al valorilor comune şi despre o alegere pe care trebuie să o protejăm. Ne dorim o ţară care parte dintr-o comunitate a regulilor, a muncii şi a libertăţii sau întoarcerea la un sistem bazat pe privilegii, obedienţă şi nedreptate”, a continuat premierul interimar.

El s-a referit la reformele care ”taie privilegii”.

„Ani la rând, în România a supravieţuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relaţii, nu prin competenţă, în care resursele statului serveau reţele de influenţă, nu oamenii. Astăzi, acest sistem reacţionează. Pentru că reformele îi taie privilegiile şi sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea”, a subliniat el,

Potrivit lui Bolojan, Europa înseamnă „exact opusul: instituţii puternice, lege egală pentru toţi, respect pentru banul public şi şanse câştigate prin muncă”.

„Vrem o ţară a şanselor egale, pentru fiecare dintre noi, sau o ţară dominată de ură şi dezinformare? Le mulţumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în Bucureşti, sunt alături de ei şi de toţi cei care cred într-o Românie europeană, modernă şi dreaptă. Democraţia nu se apără o dată la câţiva ani. Se apără în fiecare zi. La mulţi ani, România! La mulţi ani, Europa!”, a transmis Ilie Bolojan.

Editor : B.E.