Bolojan, despre angajarea Alinei Gîrbea la MIPE: „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie”

Angajarea Alinei Gîrbea la MIPE a stârnit un val de reacții în mediul politic. Sursă foto: Facebook
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, despre angajarea Alinei Gîrbea - care a avut o relație de rudenie cu Cătălin Drulă - la Ministerul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, că a fost propunerea USR şi a fost verificată, având un parcurs profesional bun. Bolojan a mai spus că nu se verifică legăturile de rudenie și că guvernul a făcut ceea ce trebuie.

„Fiecare partid are o pondere în coaliţie şi propune secretari de stat. Doamna Gîrbea este propunerea de secretar de stat făcută de USR. Din punct de vedere al reglementărilor legale, a fost verificată, nu a avut niciun fel de probleme, are un parcurs profesional care arată bine, dar noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie. Din punctul ăsta de vedere, cred că guvernul a făcut ceea ce trebuie”, a spus premierul într-o conferinţă de presă, întrebat despre angajarea Alinei Gîrbea în funcţia de secretar de stat la MIPE.

Despre faptul că aceasta ar fi cerut decontarea locuinţei şi transportului, premierul a spus: „În ceea ce priveşte alte aspecte legate de drepturi, nu ştiu dacă a făcut cerere sau nu, dar, aşa cum ştiţi, există prevederi legale pe baza cărora un secretar de stat, un ministru, poate beneficia de locuinţă de serviciu, pentru care plăteşte o anumită formă de chirie în aşa fel încât, pe perioada funcţiei, să aibă unde locui”.

El a mai precizat că, atunci când era secretar general al guvernului, „se uitaseră cei care erau pe funcţie în aceste apartamente, după ce şi-au terminat mandatul”.

„Acum, acest lucru nu mai este posibil”, a adăugat Bolojan.

Pîslaru: „Nu este rolul meu să fac astfel de analize”

Ministerul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a fost întrebat, joi, la Guvern, dacă ştie faptul că Alina Roxana Gîrbea, noul său secretar de stat, este cumnata lui Cătălin Drulă.

Nu este rolul meu să fac astfel de analize, este o decizie...Şi dumneavoastră cred că aţi fost la o anumită şcoală sau un liceu sau o grădiniţă şi cu toate astea nu cred neapărat că ştiţi ce au făcut după aceea, după 20 de ani, 30 de ani, colegii dumneavoastră de grădiniţă, şcoală şi liceu. Poate aveţi relaţii mai apropiate cu colegii dumneavoastră decât am avut eu. Dar una peste alta, eu am un rol instituţional de coordonare a instituţiei, eu am primit-o în dimineaţa aceasta pe doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare, sunt convins că vom avea o colaborare profesionistă, nu este rolul meu să fac investigaţii cu privire la orice aspecte legate de viaţa dumneaei personală. Vă asigur că, instituţional, doamna Gîrbea întruneşte toate condiţiile, având în vedere CV-ul dumneaei şi capacitatea sa profesională de a reprezenta cu brio portofoliul de demnitari, de secretari de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, a răspuns Dragoş Pîslaru.

Citește și: Dominic Fritz, ieșire nervoasă în scandalul numirii de la MIPE: Acuză un atac „jegos și misogin" la adresa lui Cătălin Drulă

