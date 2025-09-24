Live TV

Video Bolojan, despre angajații MIPE care au protestat la Guvern: „Dacă participi la alte activități, trebuie să îți asumi, nu să fii plătit”

Salariaţii din mai multe instituţii au protestat in Piata Victoriei pe 15 iulie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că nu i se pare în regulă ca angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să fie plătiți o zi întreagă și pentru 15 iulie, când au participat la protestul din fața Palatului Victoria. Premierul a adăugat că l-a întrebat pe  ministrul Dragoş Pîslaru dacă au fost liberi sau plătiţi pentru ziua aceea în care au mers la miting.

Într-o conferință de presă susținută, miercuri, la Palatul Victoria, Bolojan a fost întrebat despre reacţia sindicatului angajaţilor din Guvern, după ce şeful Cancelariei Mihai Jurca le-a cerut salariaților să dea o listă cu cei care au fost prezenţi la protestul din 15 iulie. Atunci angajații Executivului l-au acuzat pe Jurca de intimidare şi de abuz.

„Nu ştiam asta. Ştiu doar că l-am întrebat pe domnul ministru Pîslaru, când a fost mitingul angajaţiilor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene dacă sunt liberi sau dacă sunt plătiţi în ziua respectivă şi l-am rugat să verifice. Pentru că, să fie un minister întreg în faţa Guvernului şi să fie şi plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă. Deci cred că dacă participi la alte activităţi, în afară de cele de muncă, trebuie să-ţi asumi acest lucru, nu e niciun fel de problemă. N-are nimeni nicio treabă cu tine, dar, nu ştiu, să mergi la cumpărături sau oriunde în altă parte şi să fii şi pontat şi salarizat nu este corect, nicăieri, în niciun domeniu, nici la Cancelarie”, a declarat, Ilie Bolojan.

Citește și: Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria: Am convenit un deficit de 8,4% din PIB cu care România să închidă anul

Chestionat despre faptul că sindicatul „MIPE-Normalitate” a decis să sesizeze forurile europene, premierul a replicat: „Sindicatul nu mă întreabă pe mine când îşi generează acţiunile”.

„Fac ceea ce consideră dânsii de cuviinţă”, a conchis Bolojan.

Pe 15 iulie, au avut loc mai multe proteste în Piața Victoriei. 1.500 de angajați din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dar și din Agenția de Plăți și Intervenție, au ieșit în stradă din cauza măsurilor de austeritate adoptate de Guvern.

Citește și: Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate excepțiile și redus ajutorul de șomaj

Tot atunci, sindicaliștii de la APIA, Sindicatului Național Pro-Europa AFIR și Sindicatului „MIPE-Normalitate” au depus un Memoriu la Secretariatul General al Guvernului, însă nu au fost primiți la discuții de către oficialii guvernamentali.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a declarat că respectă dreptul la protest al subalternilor săi.

