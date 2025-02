Bolojan, despre anularea alegerilor: Am cerut tuturor instituţiilor să ne informeze când au date suplimentare

Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, a declarat vineri, despre anularea alegerilor, că a semnat, împreună cu consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, o solicitare către toate instituţiile, să îi informeze cu privire la datele suplimentare pe care le au.

„Am citit întregul proces verbal al CSAT-ului, ca să înţeleg exact lucrurile şi am semnat, împreună cu domnul Diaconescu, o solicitare către toate instituţiile, conform unui articol al acestei decizii, să ne informeze cu privire la datele suplimentare pe care le au, dacă între timp au mai venit anumite chestiuni”, a spus preşedintele într-o conferinţă de presă.

„Înţeleg că, cel puţin până acum a venit doar în înştiinţare scurtă de la Ministerul Public, că sunt anumite dosare în lucru, dar fără să intrăm în această speţă. Aşteptăm şi celelalte informaţii. Dacă vor fi elemente de natură publică, nu văd de ce nu le-am face publice”, a completat Bolojan.

Preşedintele interimar a mai afirmat că „problema de fond este că CCR a anulat acest tur de alegeri.

„Această anulare s-a făcut într-un cadru constituţional, pentru că CCR are această competenţă constituţională, a respectat dreptul constituţional şi s-a făcut pe baza datelor care au venit din CSAT, care constatând aspect care ţin de siguranţa naţională, a informat Curtea Constituţională şi această instituţie, veghind la desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, a luat această decizie”, a mai spus Bolojan,

Preşedintele interimar a arătat că a fost o decizie excepţională pe care personal nu şi-a dorit-o şi niciun cetăţean nu şi-a dorit această situaţie.

„Acest lucru este un fapt împlinit, pe care trebuie să îl respectăm pentru că toate deciziile CCR trebuie respectate, nu doar cele care poate ne plac sau nu ne plac şi cred că cee ace trebuie să facem este să vedem cum organizăm alegerile prezidenţiale viitoare pentru ca astfel de situaţii să nu mai apară”, a afirmat Ilie Bolojan.

Potrivit preşedintelui, „se poate discuta despre probe”.

„Eu am evitat pe cât posibil, şi când am fost în administraţie, să fac comentarii despre o decizie judecătorească sau alta, pentru că nu ne ajută. Eu aş putea să fac doar un comentariu pe fond, despre starea democraţiei noastre. Este clar că, atunci când ai imunitate scăzută, ca organism, eşti vulnerabil la viruşi şi cred că şi democraţia noastră are o imunitate scăzută care este generată de lipsa de încredere în instituţii, de prestaţia lumii politice, de ceea ce am livrat în aceşti ani (..) şi atunci, orice dezinformare, orice chestiune care nu e la locul ei, are efecte dezastruoase”, a mai spus preşedintele.

