Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți, la Digi24, întrebat dacă există o criză a citostaticelor, că aproape 100% dintre pacienții din România beneficiază de tratamente care se află în stocuri, însă susține că „pot fi sincope de aprovizionare” pentru o categorie mică de bolnavi care necesită „tratament special”. Bolojan precizează că aceste probleme ar putea fi rezolvate în câteva zile.

„În ceea ce privește anumite tratamente legate de bolile oncologice, înțeleg de la Casă (CNAS), pentru că am căutat să mă interesez, să văd în permanență care sunt problemele, că cea mai mare parte, peste 90 și ceva la sută - aproape de 100%, din pacienții din România beneficiază de tratamente cu medicamente care sunt în listele noastre, care sunt acoperite, sunt în stocuri și nu sunt întârzieri și nu sunt probleme pe tema asta. Dar într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate, de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți.

Și aici într-adevăr pot fi anumite sincope de aprovizionare, dar trebuie să evităm astfel de situații pentru ca ei să-și poată lua la timp tratamentul. Chiar dacă există foarte puțini pacienți cu aceste nevoi de tratament special, mecanismele trebuie să funcționeze de așa fel încât și pentru aceștia să nu avem aceste sincope. Și am rugat Casa să vadă care este situația în așa fel încât și pentru această situație foarte restrânsă să nu avem astfel de un termen.

Întrebat când vor fi rezolvate aceste probleme, Bolojan a răspuns: „Înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa mai departe. Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil. E vorba de câteva zile.

Citește și: Șeful CNAS este contrazis de bolnavii de cancer în cazul crizei citostaticelor: „Ne-am săturat de minciună, ipocrizie, cinism”

Editor : C.L.B.