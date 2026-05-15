Bolojan, despre ce a găsit în „cămară”: Reactorul de la Doiceşti a consumat 240 de milioane de dolari. Vom rămâne cu un teren şi hârtii

Premierul interimar Ilie Bolojan a dat, vineri, un exemplu de ce a găsit în „cămară”, unde afirmase, în ultima perioadă, că a aprins lumina, el arătând că reactorul SMR-ul de la Doiceşti a consumat peste 240 de milioane de dolari şi vom rămâne cu un teren şi cu nişte hârtii.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat la Hotnews despre ce a găsit în cămările statului.

Ilie Bolojan a precizat că „sunt câteva zone ale statului român care, dacă sunt administrate bine, asta se vede puternic în viaţa cetăţenilor, iar dacă sunt administrate prost asta înseamnă că nu se văd lucrurile”, conform News.ro.

„Una din zonele astea este, de exemplu, zona de energie. Atunci când blochezi accesul în reţelele de energie, atunci eşti în situaţia în care practic le permiţi unora să speculeze să facă bani în loc să reduci preţurile la energie pentru toţi cetăţenii. Asta este o formulă care înseamnă că indiferent cât te zbaţi, cât colectezi, ce economiseşti, dacă nu faci ordine aici, în ATR-uri, n-ai făcut nimic.

De asemenea, gândiţi-vă la alte companii care dacă îşi fac investiţiile în mod corect, dacă nu risipesc bani, dacă nu se duc în proiecte care sunt încheiate în mod prost, nu sunt finalizate cu ani acele investiţii, nu se văd în buzunarul cetăţeanului, ceea ce înseamnă din nou, de exemplu, o energie mai ieftină.

Să vă dau un exemplu, unul din proiectele de care s-a vorbit în aceşti ani a fost SMR-ul de la Doiceşti, acel reactor. Ştiţi cât a consumat nuclear, electric acolo? Peste 240 de milioane de dolari şi vom rămâne cu un teren şi nişte hârtii. Întrebarea este merită asta?”, a spus Bolojan.

El a precizat că „toate investiţiile care sunt făcute de multe ori în mod negândit, fără o analiză, atunci când faci o sală de sport dimensionată, mare, într-o comună unde nu se mai nasc copii, aceea nu e o investiţie pentru comunitate, este o pierdere, pentru că acea primărie mică va trebui să folosească toţi banii pe care îi are ca să o ţină în funcţiune”.

Nuclearelectrica SA a dat, în luna februarie, aprobarea finală pentru reactoarele modulare mici (SMR) de la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa, aşa încât proiectul intră în cea de-a treia etapă de dezvoltare.

Obiectivul era ca proiectul să devină operaţional la începutul următorului deceniu, cu respectarea tuturor aprobărilor corporative şi a cadrului de reglementare aplicabil.

Editor : A.C.