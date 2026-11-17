Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a reacţionat la solicitările de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care au fost folosite maşinile şi resursele Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP) la nunta fiicei sale. Fostul premier a respins, marți seară la Digi24, acuzaţiile şi a susţinut că a respectat toate prevederile legale privind asigurarea protecţiei sale.

Bolojan a catalogat controversele din ultimele zile drept „o hărţuială şi un festival de minciuni” şi a spus că evenimentul organizat de copiii săi a fost unul decent.

„În aceste zile am avut o hărţuială şi un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereuşit de la Timişoara de acum ceva timp şi atunci trebuie găsită orice fel de chestiune care să fie legată şi de Bolojan. Ce vă pot asigura este că, pe de o parte, copiii mei au avut o nuntă decentă, iar eu, personal, am respectat toate prevederile legale şi nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită maşina SPP. O prevedere legală care obligă practic premierii care au fost în funcţie să aibă pază. Dacă refuză asta, trebuie să dea declaraţii în scris şi în fiecare zi, dacă refuzi, pentru că mai sunt şi astfel de situaţii, e chestiune pe proprie răspundere”, a declarat liderul PNL, marți seară la Digi24.

Acesta a explicat că beneficiază de protecţie SPP în calitate de fost premier şi că legea prevede asigurarea pazei în permanenţă, dacă persoana protejată nu renunţă în scris la acest serviciu.

„ O prevedere legală care obligă practic premierii care au fost în funcţie să aibă pază. Dacă refuză asta, trebuie să dea declaraţii în scris şi în fiecare zi, dacă refuzi, pentru că mai sunt şi astfel de situaţii, e chestiune pe proprie răspundere”, a afirmat Ilie Bolojan.

Fostul premier a acuzat PSD şi AUR că folosesc această situaţie pentru a-l hărţui politic şi a comparat iniţiativa cu o altă comisie parlamentară înfiinţată în urma unei întrevederi cu președinta CCR Simina Tănăsescu, în biroul preşedintelui Senatului.

„În ceea ce priveşte partea de comisie care a fost înfiinţată în Parlament, este tot o continuare a unei hărţuieli politice generate de PSD şi AUR. Dacă vă aduceţi aminte, au mai făcut o comisie de anchetă, tot un fiasco, legată de întâlnirea pe care am avut-o cu doamna Tănăsescu, preşedinta Curţii Constituţionale (...) în care, din nou, nu s-a dovedit nimic. Nu fac decât să continue această hărţuială pe care au început-o în lunile anterioare şi asta arată, încă o dată, colaborarea pe faţă, sau prin dos, dintre PSD, AUR şi ceilalţi”, a spus Bolojan.

El a adăugat că nu consideră că aceste demersuri urmăresc clarificarea unor aspecte administrative, ci reprezintă acţiuni de presiune politică.

„Aceste comisii nu au decât scopul de hărţuire şi şicanare. Le voi trata de cuviinţă”, a mai declarat preşedintele PNL.

Comisie de anchetă pentru folosirea maşinilor şi angajaţilor SPP la nunta fiicei lui Bolojan

Controversa a apărut după ce, în spaţiul public, au fost distribuite fotografii de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, organizată în weekend, la Oradea. În imagini, fostul premier şi alţi invitaţi apar folosind maşini ale Serviciului de Protecţie şi Pază. Potrivit solicitării de anchetă, ar fi existat deplasări pentru transportul invitaţilor, inclusiv pe ruta aeroport-hotel.

Liderul AUR George Simion a cerut înfiinţarea unei comisii parlamentare care să verifice modul în care au fost utilizate maşinile şi personalul SPP. Pentru ca iniţiativa să treacă de conducerea Parlamentului, este nevoie şi de voturile PSD.

Marţi, deputatul neafiliat Dumitru Coarnă (intrat pentru a doua oară în Parlament pe listele SOS România, iar în primul mandat pe listele PSD - n.r.) a anunţat că a depus la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor o solicitare de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă privind posibila utilizare a maşinilor şi angajaţilor SPP pentru transportul invitaţilor la nunta fiicei fostului premier.

„Vreau să aflăm cine a dispus aceste deplasări, dacă au fost legale şi dacă s-au folosit bani publici în interes privat”, a transmis deputatul. Acesta a susţinut că „SPP trebuie să asigure protecţia demnitarilor, nu transportul invitaţilor la evenimente private”.

De cealaltă parte, PNL a transmis că, potrivit legii, foştii premieri beneficiază timp de doi ani de la încheierea mandatului de maşină şi protecţie SPP, 24 de ore din 24, indiferent de locul în care se deplasează, de persoanele cu care sunt sau de scopul deplasării.

Şi preşedintele USR Dominic Fritz a comentat iniţiativa, criticând mobilizarea rapidă a parlamentarilor pentru această anchetă. El a susţinut că problema mai amplă este lipsa unui control civil parlamentar real asupra serviciilor de informaţii şi a cheltuielilor acestora.

Editor : A.P.