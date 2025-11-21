Bolojan, despre creşterea impozitului pe proprietate: În România sunt cele mai mici impozite raportat la puterea de cumpărare

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, despre creşterea impozitelor pe proprietaţi la persoanele fizice, de la începutul anului viitor, că măsura era necesară, fiind un angajament al României încă din anii trecuţi. Bolojan spune că ponderea acestor impozite în PIB-ul țării este mult mai mică în România decât media UE.

Ilie Bolojan a afirmat că primele două pachete de măsuri fiscale, cel adoptat în iulie şi cel din august, au avut efecte importante, chiar dacă au dus și la o scădere a consumului.

„Aceste măsuri s-au dovedit corecte şi au fost inevitabile. Asta înseamnă că în trimestru al treilea, faţă de trimestrul trei al anului trecut, am încasat bugete mai mari. Au crescut încasările cu aproape 10 miliarde de lei, atât pe componentele de impozit pe venit, de încasări din TVA cu aproape 15% de exemplu, veniturile din TVA cu 11%, iar contribuţiile pe Casa de Sănătate, unde aveam un deficit important, cu 8,5%”, a arătat premierul în conferința de presă de vineri.

El a menţionat că, „în condiţiile în care, în luna octombrie, de exemplu, a fost o lună care, în comparaţie cu cea din anul trecut, a însemnat o scădere a cheltuielilor la bugetul de stat, ceea ce este un lucru pe care trebuie să-l urmărim lună de lună de acum înainte, cu peste 500 de milioane, ajungând ca, faţă de 14,2 miliarde de lei cheltuielile cu salariile în sectorul public, în octombrie anul trecut, la peste 13,6 miliarde, deci cu peste 500 de milioane reducere”.

„Nu putem corecta acest deficit, care anul trecut a fost de 9,4%, anul acesta va ajunge la 8,4% şi anul viitor ne propunem să se apropie de 6%, decât prin măsuri de scădere a cheluielilor, pentru a evita noi taxe şi noi impozite, pe care guvernul nu doreşte să le stabilească”, a mai precizat premierul.

El a mai spus că acest pachet fiscal, care ar trebui să intre în vigoare în decembrie, va fi alături de pachetul pentru administraţie, baza bugetului pe anul viitor.

Cresc impozitele pe proprietate

Şeful Executivului a mai subliniat că, în ceea ce priveşte pachetul fiscal, este prevăzută încă din august o creştere a impozitelor pe proprietaţi la persoanele fizice, de la începutul anului viitor.

Această creştere este necesară, un angajament al României încă de anii trecuţi, a mai spus Bolojan, arătând că România are cele mai mici impozite pe proprietate la persoanele fizice, raportat la puterea de cumpărare.

De asemenea, ponderea acestor impozite în PIB este mult mai mică decât media UE.

„Toate aceste impozite sunt practic venituri pentru autorităţile locale, acolo unde cetăţenii locuiesc. Ce reprezintă practic ele? Ele reprezintă contribuţia fiecărui cetăţean la ceea ce se face în fiecare localitate. Şi dacă ne uităm în România, vedem că peste tot se asfaltează, se introduc reţele de apă, de canalizare sau de gaz, se reabilitează şcoli, se anvelopează locuri de locuinţe, se lucrează la spitale şi aşa mai departe. Aceste investiţii sunt finanţate într-o bună parte de la bugetul de stat al României prin programele naţionale”, a arătat Bolojan.

Editor : B.P.