Bolojan, despre criticile aduse de Ciolacu lui Hurezeanu: Dacă faci asta în public, doar le știrbești capacitatea de a face performanță

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a afirmat cu privire la criticile aduse de Marcel Ciolacu ministrului de Externe Emil Hurezeanu, că dacă facă acest lucru în public tot ce faci este să știrbești capacitatea unui om de a face performanță, nu doar a sa ca persoană, cât și a instituțiilor pe care le reprezintă. „Dacă ne amputăm capacitatea de a acţiona în orice zonă, nu ştiu dacă ne ajută”, a mai spus el.

„Eu nu am o experienţă de ani de zile în a administra poziţii naţionale, acesta este adevărul, dar am o experienţă, totuşi, de peste 20 de ani în administraţia locală. Din această experienţă am învăţat câte ceva. Dacă critici oameni care trebuie să te ajute să faci performanţă, în public, nu faci decât să le ştirbeşti capacitatea de a face performanţă, nu doar lor, ca persoane, ci şi instituţiilor. Şi în general, dacă am avut astfel de probleme, am preferat să le analizez o dată, de două ori, de trei ori şi când am fost convins că se impune o schimbare, am făcut-o. Dar nu am discutat public despre ea, pentru că nu m-ar fi ajutat cu nimic”, a afirmat Ilie Bolojan, joi la Paris, după reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coalition of the willing” privind securitatea în Ucraina, scrie News.ro.

El a mai spus că „dacă aceste reguli sunt bune şi la nivel naţional, urmează să ne convingem în perioada următoare”.

„Cred că regulile de management şi de bună guvernare sunt, în general, aceleaşi. Trebuie avută grijă la astfel de chestiuni, pentru că avem şi aşa destul de multe probleme. Dacă ne amputăm capacitatea de a acţiona în orice zonă, nu ştiu dacă ne ajută”, a arătat preşedintele interimar.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Constanţa, despre ministrul de Externe Emil Hurezeanu, că este un diplomat de excepţie şi ca ministru de externe pentru Europa ar fi foarte căutat, dar trăim ”într-o altă dinamică”.

El a precizat că e normal să regândim colaborarea, ţinând cont de noua administraţie din Statele Unite şi va avea o discuţie cu preşedintele interimar Ilie Bolojan pe acest subiect, dacă se impune schimbarea domnului Hurezeanu sau nu. ”Poate găsim un împuternicit special”, a adăugat premierul.

Liderii coaliției l-au critiat pe ministrul de Externe pentru modul în care a comunicat cu Administrația Trump în ultima perioadă. Premierul Ciolacu a mărturisit că pur și simplu că „nu este fan Emil Hurezeanu”, pentru că acesta „nu reușește să țină pasul cu dinamica diplomației din ziua de azi”. Șeful Guvernului a mai spus că el personal ar avea o linie de comunicare cu Donald Trump, cu care ar fi vorbit de două ori la telefon, înainte ca acesta să ajungă președinte.

La rândul său, Emil Hurezeanu a avut joi o primă reacție după ce Statele Unite au anunțat, marți, revizuirea includerii României în programul Visa Waiver. Ministrul Afacerilor Externe a precizat că va discuta, vineri, cu liderii coaliţiei despre schimbarea sa din funcţie. Întrebat dacă i-a fost comunicat motivul pentru care e dorită schimbarea sa din funcție, el a răspuns: „Mâine aflu”.

