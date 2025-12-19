Live TV

Bolojan, despre criticile din Coaliție: „Preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere”

Ilie Bolojan. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Premierul Ilie Bolojan a declarat despre atacurile recente din coaliţia de guvernare că aceste critici care vin din interior nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere şi este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost iar el este adeptul resetării lucrurilor. Despre acordul recent adoptat în şedinţa coaliţiei, pe măsurile fiscal-bugetare, şeful Executivului a precizat că faptul că au stabilit un grafic de parcurs în perioada următoare arată că această coaliţie are capacitatea să facă compromisuri.

”E adevărat că ceea ce s-a întâmplat în Senat la începutul acestei săptămâni nu a fost un lucru bun. Acesta este adevărul şi a fost o încălcare a protocolului de către PSD. Acum, noi avem două posibilităţi strategice în această coaliţie. Avem posibilitatea să continuăm să urmărim exclusiv agenda politică a fiecăruia, unii să încerce să facă opoziţie în interiorul guvernării, alţii să îşi maximizeze un profil sau altul. Asta e valabil pentru toate partidele, nu mă duc către un partid sau altul”, a declarat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Cotidianul, despre votul PSD, din Senat, împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

”Acest tip de atacuri, aceste critici care vin din interiorul coaliţiei, care trec de un anumit nivel, nu fac decât să fie preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere, de sentiment de echipă şi de responsabilitate. Şi, dacă se continuă în felul acesta, este doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost. Aceasta este o realitate”, a spus şeful Executivului.

El a menţionat că o altă posibilitate este ca această coaliţie este să se reseteze.

”Hai să facem o analiză a ceea ce a fost bine, a ceea ce a fost prost. Şi, dacă nu îndreptăm lucrurile, dacă nu încercăm să ne respectăm unii pe alţii, e greu de presupus că vom putea face performanţă. Şi eu sunt adeptul să resetăm lucrurile. Am avut o întâlnire bună în această săptămână în care am stabilit câteva aspecte importante pentru perioada următoare, importante pentru România, nu pentru coaliţie. Dar, faptul că am căzut de acord să facem asta, faptul că am stabilit un grafic de parcurs în perioada următoare arată că această coaliţie are capacitatea să facă compromisuri, nu care să ne compromită pe fiecare, dar compromisurile absolut normale într-o structură cu patru partide, pentru că doar în felul acesta putem să guvernăm eficient, să-i respectăm pe oameni. Şi doar în felul acesta am putea să recâştigăm, fiecare partid, unii într-o pondere mai mare, alţii mai mică, încrederea oamenilor şi să asigurăm stabilitate în guvernare”, a menţionat premierul.

