Bolojan, despre criza din coaliţie: „A fost o situaţie în care şedinţele nu s-au derulat în condiţii normale”

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că în zilele următoare lucrurile se vor debloca în coaliţia de guvernare şi se vor putea face paşi importanţi pentru adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale.

Ilie Bolojan a fost întrebat miercuri seară, la Digi24, dacă coaliţia de guvernare se află în impas şi dacă măsurile pentru reducerea deficitului mai fi adoptate în aceste condiţii.

„Zilele trecute, într-adevăr, a fost o situaţie în care comunicarea şi şedinţele coaliţiei nu s-au derulat în condiţii normale. Aşa cum v-am spus, eu am încredere în responsabilitatea oamenilor politici de decizie care au decis să facă această coaliţie pentru a scoate România din situaţia în care tot partidele, o bună parte, cel puţin PNL şi PSD care facem parte din această coaliţie, avem o mare responsabilitate pentru tema asta. Eu întotdeauna am recunoscut că PNL, ca partid care a fost în guvernare în aceşti ani, are o responsabilitate importantă şi ţine de noi să corectăm aceste lucruri. Şi eu cred, deci, că în zilele următoare lucrurile se vor debloca şi vom putea să facem paşi importanţi pentru a adopta acest pachet doi”, a declarat Ilie Bolojan.

El a adăugat că „nu e niciun fel de câştig” să fii premierul României în situaţia în care se află ţara acum.

„Eu am acceptat pur şi simplu această mare responsabilitate ştiind că cu măsurile pe care le voi adopta risc să-mi compromit imaginea publică. Dar nu asta este important. (...) Dar e cert că trebuie să ne adunăm cât mai repede posibil, să luăm aceste măsuri care sunt necesare şi să facem ceea ce este necesar pentru ţara noastră, pentru stabilitatea ei bugetară, economică şi în felul acesta să le transferăm oamenilor încrederea că ştim ce facem, să le explicăm măsurile care se adoptă şi să îi facem, nu să ne aplaude, că nu vor face asta, ci să înţeleagă lucrurile pe care le facem în aşa fel încât să putem trece mai uşor şi împreună să creăm condiţii pentru ca România să se relanseze începând de anul viitor”, a afirmat acesta.

