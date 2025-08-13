Live TV

Bolojan, despre criza din coaliţie: „A fost o situaţie în care şedinţele nu s-au derulat în condiţii normale”

Data publicării:
ID305725_INQUAM_Photos_Codrin_Unici
Președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Codrin Unici

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că în zilele următoare lucrurile se vor debloca în coaliţia de guvernare şi se vor putea face paşi importanţi pentru adoptarea pachetului doi de măsuri fiscale.

Ilie Bolojan a fost întrebat miercuri seară, la Digi24, dacă coaliţia de guvernare se află în impas şi dacă măsurile pentru reducerea deficitului mai fi adoptate în aceste condiţii.

„Zilele trecute, într-adevăr, a fost o situaţie în care comunicarea şi şedinţele coaliţiei nu s-au derulat în condiţii normale. Aşa cum v-am spus, eu am încredere în responsabilitatea oamenilor politici de decizie care au decis să facă această coaliţie pentru a scoate România din situaţia în care tot partidele, o bună parte, cel puţin PNL şi PSD care facem parte din această coaliţie, avem o mare responsabilitate pentru tema asta. Eu întotdeauna am recunoscut că PNL, ca partid care a fost în guvernare în aceşti ani, are o responsabilitate importantă şi ţine de noi să corectăm aceste lucruri. Şi eu cred, deci, că în zilele următoare lucrurile se vor debloca şi vom putea să facem paşi importanţi pentru a adopta acest pachet doi”, a declarat Ilie Bolojan.

El a adăugat că „nu e niciun fel de câştig” să fii premierul României în situaţia în care se află ţara acum.

„Eu am acceptat pur şi simplu această mare responsabilitate ştiind că cu măsurile pe care le voi adopta risc să-mi compromit imaginea publică. Dar nu asta este important. (...) Dar e cert că trebuie să ne adunăm cât mai repede posibil, să luăm aceste măsuri care sunt necesare şi să facem ceea ce este necesar pentru ţara noastră, pentru stabilitatea ei bugetară, economică şi în felul acesta să le transferăm oamenilor încrederea că ştim ce facem, să le explicăm măsurile care se adoptă şi să îi facem, nu să ne aplaude, că nu vor face asta, ci să înţeleagă lucrurile pe care le facem în aşa fel încât să putem trece mai uşor şi împreună să creăm condiţii pentru ca România să se relanseze începând de anul viitor”, a afirmat acesta.

Citește și: Premierul Ilie Bolojan, la Digi24: „Degeaba ai crescut taxele, dacă nu acoperi găurile negre din economie”

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Digi Sport
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Ilie Bolojan: Riscul de a intra în incapacitate de plată e foarte...
ilie bolojan face declaratii
Premierul Ilie Bolojan, la Digi24: „Degeaba ai crescut taxele, dacă...
radu miruta ministrul economiei
Ministrul Economiei: În mijlocul Fabricii de Pulberi din Făgăraș se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin
Bolojan, despre tăierile de personal din instituțiile de stat...
Ultimele știri
Ce spune Bolojan despre alegerile anticipate: „România nu mai suportă alte crize politice”
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările pe care le-a avut”
Gestul teribilist al unui tânăr pe motocicletă care i-a adus o amendă de 800 de lei și suspendarea permisului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
un pix și monede așezate pe o hârtie
Bolojan: Măsurile luate pentru reducerea deficitului „sunt generatoare de încetinire economică”
Premierul Ilie Bolojan.
Bolojan: Proiectul privind pensionarea magistraților este gata. „Până acum am plătit 2 miliarde doar diferenţe suplimentare de salarii”
Ilie Bolojan
Bolojan: Proiectul privind Pilonul II „nu e abandonat”. „ASF l-a trimis pur și simplu în Guvern și ne-am trezit cu el pe ordinea de zi”
bolojan fals online
PNL avertizează că o serie de postări online cu numele premierului Ilie Bolojan și Digi24 sunt „100% false”
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării multinaționalelor: „Un pas necesar, dar nu suficient”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o...
Adevărul
Imaginea virală cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: „Vito Corleone, made în China. De pus în muzeul...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă...
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Evadare din gelozie. Deținutul de la Mărgineni a fugit după ce a aflat că iubita minoră are o relație cu...
Newsweek
Bolojan, gata să taie pensiile speciale: Nu poate un fost magistrat încasa 10 pensii „normale”
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...