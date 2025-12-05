Live TV

Bolojan, despre decizia CCR privind pensiile magistraţilor: „Sper că acest proiect respectă prevederile constituţionale”

Data publicării:
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Foto: Getty Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că guvernul a respectat aspectele procedurale care ţin de proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor. El şi-a exprimat speranţa ca judecătorii CCR să constate că măsurile propuse sunt corecte din punct de vedere social şi etic, dar sunt şi constituţionale.

„În ce priveşte decizia Înaltei Curţi de a contesta proiectul, e decizia Înaltei Curţi... Eu sper că acest proiect, aşa cum am spus şi data trecută, respectă prevederile constituţionale şi, dacă data trecută, cu un vot de cinci la patru, în CCR s-a considerat că perioada de aşteptare de zece zile nu a fost suficientă, acum şi prin concursul CSM am respectat acest aspect care ţine de avizare, chiar dacă avizul a fost negativ. Dar aceste aspecte de neconstituţionalitate pe probleme de proceduri, astăzi, nu se mai pune... Sper să se ajungă pe fond şi să se constate că măsurile propuse de Guvern nu doar sunt corecte din toate punctele de vedere - social, al unei echităţi, al unui sistem de pensii sustenabil -, dar sunt şi constituţionale”, a precizat Bolojan, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

El a menţionat că soliditatea coaliţiei „va fi testată” în momentul în care se va ajunge la un vot pe o moţiune de cenzură.

„Atunci vom vedea cât este de solidă coaliţia. Eu mă bazez, aşa cum am spus de fiecare dată, că avem cu toţii o responsabilitate şi că o stabilitate politică este un element de bază care ţine de ratingul României, de predictibilitate fiscală şi de capacitatea de a pune economia pe baze sănătoase, de anul viitor, în aşa fel încât să putem ieşi din această situaţie”, a precizat Bolojan.

Curtea Constituţională a României urmează să discute pe 10 decembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Judecătorii de la Instanţa supremă au decis vineri, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor.

Editor : B.P.



OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
Digi Sport
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
