Bolojan, despre decizia PNL de a trece în opoziție: „Nu este ușor să nu te prostituezi”

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri că partidul a decis în ședința de marți „să nu se prostitueze ca să fie la putere” și a ales opoziția, după ce guvernul a fost răsturnat prin moțiune de cenzură. Tot el a mai spus că PSD a încercat de fapt, prin moțiunea de cenzură, să schimbe conducerea PNL.

Ilie Bolojan a fost întrebat miercuri seară, la Antena 1, dacă crede că Sorin Grindeanu ar trebui schimbat de la șefia PSD.

„Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte. Și de aceea ieri am respins - și conducerea PNL prin decizia pe care a luat-o (de a rămâne în opoziție - n.r.) - a respins de fapt încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului, pentru că, cât timp voi fi președintele acestui partid, deciziile se vor lua în conducerile PNL, după dezbateri ci colegii mei, și nu în alte birouri, nici măcar în biroul PSD”, a răspuns premierul.

„Nu este ușor să nu te prostituezi”

El a mai arătat că este membru PNL de 30 de ani și că a plătit multe „trăznăi” făcute de partid când se afla la putere alături de PSD.

„Dar aseară, văzându-i pe colegi cum se comportă, am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ce trebuie pentru români, a înțeles care este menirea lui”, a mai spus Ilie Bolojan.

Președintele PNL a vorbit și despre ședința BPN de marți, după moțiunea de cenzură, în care - potrivit stenogramelor apărute în presă - mai mulți lideri au pledat pentru rămânerea la putere, însă decizia finală a fost opoziția.

„Întotdeauna în discuțiile din partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Nu este ușor să faci asta. Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar, ca să fii la putere, nu e pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face asta, când lucrezi cu parteneri care îți torpilează proiectele, mai bine stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Editor : B.P.