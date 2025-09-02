Live TV

Bolojan, despre discuțiile de la Cotroceni: O coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide

ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, cu şeful statului, s-a discutat despre reforma administraţiei pe care nu au finalizat-o şi comunicarea în coaliţie, el arătând că o coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide, obiectivul de a corecta deficitul, asumat. Despre pachetul privind reforma administraţiei, premierul a arătat că s-a convenit ca până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluţiile, în aşa fel încât să finalizeze şi acest pachet, iar efectul pe care îl obţin ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administraţia publică locală.

Premierul a declarat la Digi24, despre discuţiile coaliţiei cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, că au fost legate de două subiecte, primul, cel privind propunerile pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea şi componenta de administraţie, pe care nu au finalizat-o şi discuţii legate de colaborarea din coaliţie, în general, comunicarea din coaliţie, aşa fel încât să se asigure funcţionarea coaliţiei în perioada următoare.

„În ceea ce priveşte primul punct, concluzia discuţiei a fost că, până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluţiile, în aşa fel încât să finalizăm şi acest pachet, urmând ca efectul pe care îl obţinem ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administraţia publică locală”, a anunţat şeful Executivului.

Ilie Bolojan a menţionat că în paralel se va lucra şi pentru reducerea şi calculul corect al posturilor în administraţia centrală, unde este loc de reduceri de personal.

„Analizând câteva instituţii, am constatat că personalul este supradimensionat şi sunt convins că lucrurile pot funcţiona cu economii importante şi în administraţia centrală sau în serviciile deconcentrate ale statului, în fiecare judeţ.

Despre o posibilă demisie din funcţie, premierul a menţionat că o coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide, dacă se urmăresc obiectivele care au fost convenite la începutul formării coaliţiei, iar acest obiectiv de a corecta deficitul, atât pe componenta de creştere de venituri cât şi pe cea de reducere de cheltuieli, este unul asumat de la formarea coaliţiei.

„Gândiţi-vă, un deficit de aproape 10% din PIB-ul României, ceea ce înseamnă nişte sume foarte mari, undeva în jur de 30 de miliarde, deci sume destul de robuste. În această situaţie, nu ai cum să reduci deficitul doar prin componenta de creştere de venituri şi reducerea de cheltuieli a fost un angajament al coaliţiei pe care trebuie să-l punem în practică. Sper ca toţi cei care suntem în coaliţie să respectăm aceste înţelegeri, să le şi punem în practică, să găsim soluţii de comun acord, pentru a le pune în practică”, a menţionat premierul.

