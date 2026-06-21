Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat duminică seara în platoul Digi24, după ce DNA a deschis o anchetă care îl vizează pe general Ciprian Ciucu, că „uitându-ne la niște calendare” există „rezerva unor coincidențe”.

„În general nu mă apuc să fac comentarii despre un dosar sau altul, pornesc de la premisa, care este și cea legală, că Ciprian Ciucu e nevinovat. Am încredere și i-am spus și astăzi că îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru partidul nostru și îi respect decizia de a nu mai candida pe această poziție de prim-vicepreședinte pentru a nu ne expune în fața unor atacuri nedrepte.

Dar, uitându-ne la anumite calendare, sigur că ai rezerva unor coincidențe, dar nu pot să fac alte afirmații pentru că nu am date din dosar și nici nu ar fi corect din punctul meu de vedere”, a spus Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului și prim-vicepreședinte al PNL, a fost citat joi la audieri de procurorii DNA. El a fost pus sub acuzare într-un dosar de mită și plasat sub control judiciar. Ciucu a spus că este nevinovat și că va colabora cu anchetatorii.

În acest context al apariției dosarului DNA, primarul general a anunțat că renunță la o eventuală candidatură pentru o funcție de conducere în PNL.

Editor : C.S.