Președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus la Digi24 că, din experiența sa, liderii care merg la Bruxelles au întâlniri oficiale cu europarlamentari, dar „masa o iei cu cine îți place”. El a răspuns astfel la o întrebare legată de imaginile de la Bruxelles cu președintele Nicușor Dan alături de Eugen Tomac, Rareș Bogdan și șeful SPP.

„Aici sunt două aspecte. Și eu când m-am deplasat la Bruxelles sau pentru întâlniri, când eram premier cu executivul Comisiei sau la Consiliul European, când am fost președinte interimar, am căutat ca de fiecare dată să am întâlniri sau la reprezentanța noastră, pentru a vedea care sunt problemele, sau o întâlnire cu grupul nostru de europarlamentari - cei care veneau la invitație, pentru că nu veneau toți de fiecare dată. E și greu să-i prinzi pe toți anunțându-i cu 2-3 zile înainte.

Iar după aceea sigur că cei care sunt într-o deplasare trebuie să ia o masă, iar masa o iei cu cine îți place, știți, nu mai este impusă compania la masă. Întâlnirea este una oficială, pe care o faci cu toți, iar la masă te duci cu cei cu care ai anumite compatibilități. N-am ce să comentez”, a spus el.

„Nu am datele legate de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar v-am spus ceea în ce situație eram eu când m-am dus acolo. Și în general, observație de principiu, stai la masă cu oamenii cu care te simți bine, în general”.

Digi24 a publicat o fotografie din 18 iunie în care, Nicușor Dan stă la masă cu europarlamentarii Rareș Bogdan și Victor Negrescu. Alături de președinte apar fostul premier desemnat Eugen Tomac și șeful SPP, Lucian Pahonțu,.

Întâlnirea a avut loc la un restaurant din centrul capitalei Europene, joi, înainte de reuniunea Consiliului European la care a participat președintele României.

„Aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European, Nicușor Dan a avut o întrevedere cu președintele PPE, Manfred Weber. Apoi, șeful statului și-a continuat discuțiile cu membrii delegației care l-au însoțit, la aceasta alăturându-se și alți europarlamentari români, în cadrul unei întâlniri desfășurate în restaurantul unde a avut loc întrevederea. În cadrul deplasărilor de lucru la Bruxelles, președintele României are în mod constant contacte și schimburi de opinii cu reprezentanți ai instituțiilor europene, europarlamentari din partidele prooccidentale și oficiali români prezenți în același context”, arată Administrația Prezidențială.

Editor : M.B.