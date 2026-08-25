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Exclusiv Bolojan, despre întâlnirea cu șefa CCR: „Nu văd niciun fel de problemă”. Ce spune despre o eventuală audiere în Parlament

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Colaj cu președinta CCR Simina Tănăsescu și liderul PNL Ilie Bolojan / Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Întâlnirea cu șefa CCR, despre spații administrative Bolojan: „Sigur că poate fi un context care a fost potrivit sau nepotrivit”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, marți seară la Digi24, că nu vede nicio problemă în întâlnirea pe care a avut-o cu președinta Curții Constituționale Elena-Simina Tănăsescu și a calificat drept „acțiune de tip politic” decizia Senatului de a constitui o comisie de anchetă pentru a verifica împrejurările întrevederii.

Întrebat dacă va merge la comisie în cazul în care va fi chemat pentru explicații, Bolojan a spus că va decide în funcție de acțiunile acesteia.

„Trebuie să văd ce vor să facă. În orice caz, este o acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant, nu într-o casă conspirativă, nu undeva ascunși, și am explicat aceste aspecte. Deci nu văd niciun fel de problemă. Este doar o acțiune de tip politic și nimic mai mult”, a declarat Ilie Bolojan, marți seară la Digi24.

Întrebat din nou dacă va merge în fața parlamentarilor, premierul interimar a răspuns: „Trebuie să văd ce va face această comisie și o să mă pronunț în funcție de acțiunile Comisiei.”

Întâlnirea cu șefa CCR, despre spații administrative

Întrebat de ce s-a întâlnit personal cu Simina Tănăsescu și dacă discuția a vizat spațiile solicitate de CCR Guvernului, Bolojan a explicat că astfel de întrevederi cu șefii instituțiilor fac parte din activitatea sa.

„În această funcție m-am întâlnit, de când sunt premier, cu toți conducătorii de instituții din România, poate nu cu cei de astăzi, dar cu cei de anul trecut, de exemplu, cu siguranță de la toate instituțiile. Întotdeauna nu ai de discutat aspectele care țin de problemele de care se ocupă, ci componentele administrative, componenta de responsabilitate, fiecare responsabil având nu doar competențe strict profesionale, ci și competențe de administrare. Acestea au fost subiectele care au fost discutate și aceste întâlniri sunt normale, nu văd niciun fel de problemă”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă, în cazul întâlnirii cu Tănăsescu, au fost discuții despre spații, cum a spus șefa CCR pentru Recorder, premierul interimar a confirmat.

„Da, dar revin. Dacă m-ați urmărit, eu evit și să dau pe surse din întâlniri ce se discută și să transform o întâlnire, că este la Cotroceni, că este cu liderii de partide politice sau cu șefii de instituții într-un subiect pe care să-l dezbat public. Mi se pare că e o chestiune de decență”, a declarat acesta.

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Întrevederea dintre Bolojan și Tănăsescu a avut loc cu doar câteva zile înainte ca judecătorii constituționali să se pronunțe asupra unor dosare importante, inclusiv asupra legii privind Agenția Națională de Integritate. Momentul și faptul că întâlnirea nu fusese anunțată oficial au generat reacții în sistemul judiciar.

Senatul a aprobat luni constituirea unei comisii de anchetă care urmează să analizeze împrejurările întâlnirii dintre premierul interimar și președinta CCR, precum și natura și scopul acesteia. Decizia a fost adoptată cu 67 de voturi „pentru” și 41 „împotrivă”.

Comisia pentru Constituționalitate trebuie să verifice inclusiv motivul pentru care întrevederea a avut loc în biroul președintelui Senatului Mircea Abrudean. Raportul comisiei trebuie prezentat Biroului permanent în termen de 14 zile.

Bolojan: „Sigur că poate fi un context care a fost potrivit sau nepotrivit”

Întrebat dacă momentul întâlnirii a fost unul nepotrivit, în condițiile în care CCR urma să se pronunțe asupra unei legi cu miză politică, și anume legea integrității, Bolojan a răspuns: „Ascultați-mă. Sigur că poate fi un context care a fost potrivit sau nepotrivit, dar aceste lucruri s-au întâmplat”.

„N-au avut niciun fel de efecte de altă natură decât lucrurile normale și sper că problemele cel puțin administrative ale Curții Constituționale vor fi rezolvate în perioada următoare”, a completat liderul PNL.

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Președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, a declarat anterior că întâlnirea cu Bolojan a avut ca subiect exclusiv problema spațiilor administrative de care instituția are nevoie și că nu a discutat cu premierul despre dosarele aflate pe rolul Curții.

Tănăsescu a explicat că solicitarea privind spațiile fusese transmisă Secretariatului General al Guvernului și că pentru clarificarea aspectelor administrative era necesară o întâlnire. Ea a respins orice legătură între întrevederea cu Bolojan și activitatea jurisdicțională a CCR.

Controversa a apărut după ce întâlnirea, desfășurată în biroul președintelui Senatului, nu fusese anunțată public. ÎCCJ, CSM și președinții mai multor instanțe au cerut ulterior clarificarea „imediată și completă” a circumstanțelor în care a avut loc întrevederea.

Editor : Ana Petrescu

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