Exclusiv Bolojan, despre jaloanele PNRR și clemența CE: Comisia a sesizat buna credință a Guvernului și măsurile care au fost luate

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto:Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi24, referitor la reacția Comisiei Europene privind îndeplinirea jaloanelor al căror termen expiră vineri, 28 noiembrie, și a cărui depășire înseamnă pierderea unor sute de milioane de euro, că o eventuală penalizare a României se va face în urma unor negocieri, pentru fiecare jalon în parte. „În toată această perioadă am încercat să facem dovada Comisiei Europene că tratăm lucrurile cât se poate de serios” a spus premierul care a precizat că în opinia sa „Comisia a sesizat buna credință a Guvernului și măsurile care au fost luate”.

„Există două situații: acolo unde, în mod evident, nu poți îndeplini jaloanele - nu știu, gândiți-vă, vom avea situații în care la Hidroelectrica nu vom avea o nouă conducere, dar avem alte companii la care vom avea o nouă conducere. Înseamnă că acel jalon care este de peste 200 de milioane va avea o penalizare. Cât va fi această penalizare, va fi în urma unor negocieri. Poate să fie nu știu, din 200 de milioane, dau un exemplu, 10 milioane, dar orice euro care nu este încasat de către România, mai ales dacă este sub forma de grant și aceste sume, o bună parte, sunt sub formă de granturi și mai puțin de împrumuturi, este o pierdere pe care trebuie să facem tot ceea ce ține de noi s-o evităm”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a spus că sunt situații diferite în funcție de fiecare jalon nerealizat în ceea ce privește responsabilitatea privind eșecul.

„Și în această speță (conducerea Hidroelectrica, n.r.) și în speță cu magistrații, v-am spus, sunt lucruri care depind exclusiv de un ministru și lucruri care nu depind exclusiv de un ministru. Dacă cineva a contestat o procedură, dacă a ajuns într-o anumită instanță, dacă instanța a dat diferite termene sau a suspendat-o până la clarificare, vă puteți da seama că durata este deja mult mai lungă și poți ajunge în situația în care să nu respecți termenul. Deci sunt situații în care răspunderea este totală la cineva și atunci trebuie verificat de ce n-a făcut și putem avea și astfel de situații și sunt situații în care pur și simplu n-ai putut să respecți acest jalon. E adevărat, dacă s-ar fi făcut aceste lucruri acum un an, acum jumătate de an s-ar fi început în forță. Cu siguranță am fi fost într-o situație mai bună și n-am fi ajuns la aceste termene limitative”, a explicat șeful executivului.

Ilie Bolojan s-a arătat optimist privind relația cu Comisia Europeană, care, în opinia sa „a sesizat buna credință a Guvernului și măsurile care au fost luate”.

„Din punctul meu de vedere, în toată această perioadă am încercat să facem dovada Comisiei Europene că tratăm lucrurile cât se poate de serios și faptul că, pe de o parte, în luna iulie am evitat suspendarea fondurilor europene, ceea ce ne-ar fi dus într-o fundătură, iar faptul că în această lună practic am fost scoși din procedura de deficit excesiv, rămânând doar într-o zonă de monitorizare și doar anul viitor, în primăvară, se va mai face o evaluare a României, arată că Comisia a sesizat buna credință a Guvernului și măsurile care au fost luate. Mă bazez că pe baza unor discuții cât se poate de clare, care vor avea loc în următoarele două luni de zile, pentru că va fi o evaluare a modului în care România a respectat jaloanele, sperând că aceste acest proiect pe care îl demarăm mâine, deci noi mâine practic demarăm procedura de angajare pe care ne dorim să o finalizăm în prima jumătate a săptămânii viitoare în Parlament, vom fi în situația în care jalonul să fie respectat prin rămânerea definitivă, în așa fel încât atunci când se face evaluarea, să demonstrăm cât se poate de clar că sunt întârzieri care au fost independente de voința Guvernului și că, pe fond, jalonul a fost respectat”.

