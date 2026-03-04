Live TV

Bolojan, despre majorarea preţurilor la carburanți: Depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului

ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre majorarea preţurilor la combustibil, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că speră să nu se întâmple asta, dar va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului. El a precizat că ne putem aştepta la creşterea preţului pe piaţa globală, şi toţi cei care importă şi în România se vor aproviziona, începând de acum înainte, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni de zile, la preţuri ceva mai mari.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la B1 dacă există scenariul în care să se ajungă la un preţ de 10 lei pentru carburanţi, în România.

„Eu nu-mi doresc acest lucru şi sper să nu se întâmple asta, dar trebuie să recunoaştem câteva lucruri. Aşa cum ştiţi, războiul din zona Golfului a dus la blocarea în proporţie de 90% a traficului prin strâmtoarea Ormuz. Asta înseamnă că o parte din petrolul şi din gazele lichefiate, care erau exportate de ţările din Golf către toate ţările din lume, nu mai pot fi exportate. Ca atare, oferta şi ritmul de aprovizionare pe pieţele globale s-a redus, ceea ce a generat un puseu de creştere a preţurilor. Acesta este un fenomen general, când se întâmplă astfel de crize. Acum, va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului sau de ajungere la o înţelegere ca să se reia livrarea de ţiţei şi de gaz către pieţele globale”, a declarat premierul Bolojan.

El a precizat că „ne putem aştepta la creşterea preţului pe piaţa globală şi toţi cei care importă şi în România se vor aproviziona, începând de acum înainte, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni de zile, la preţuri ceva mai mari”.

„E adevărat că preţul ţiţeiului nu se reflectă în totalitate în preţul benzinei sau motorinei, dar o creştere a preţului de ţiţei, cât timp preţul benzinei este influenţat în proporţie de, nu ştiu, 40-50% de preţul ţiţeiluui, inevitabil se va reflecta. Cu cât această criză se termină mai repede, impactul va fi mai mic, deci s-ar putea să avem nişte creşteri marginale de tip emoţional sau de echilibrare de preţuri”, a subliniat şeful Executivului.

„Sper că mâine vom adopta un act normativ, o ordonanţă, care să asigure că preţul la gaz nu va creşte în perioada următoare şi să ne protejăm, indirect, cel puţin pe această componentă”, a explicat premierul. Bolojan a mai spus că în momentul în care războiul din zona Israel, din Gaza, a început, el are potenţial de contagiune în zona.

„Ceea ce s-a văzut şi prin ceea ce s-a întâmplat în Iran, în momentul în care Statele Unite îşi deplasează în zona Golfului, să spunem, portavioanele, în momentul în care lucrurile se tensionează, pieţele reacţionează la aceste informaţii. Exact cum în România, dacă ştirile sunt în permanenţă panicarde, că se întâmplă o criză politică, că guvernul nu este stabil, că se întâmplă ceva economic, pieţele, înseamnă dobânzile la care se împrumută România, cresc cu câteva procente. (..) În momentul în care te împrumuţi cu câteva miliarde, vă daţi seama că are un impact de câteva sute de milioane. La fel, pieţele globale reacţionează la ceea ce se întâmplă pe plan global, mai ales în zonele unde sunt principalele surse de aprovizionare”, a explicat premierul.

