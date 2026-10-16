Ilie Bolojan a explicat vineri seara, în exclusivitate la Digi24, de ce PNL a preferat să respingă guvernul Tomac și să voteze totuși executivul Niculescu în a cărui componență se regăsesc persoane controversate și miniștri PSD. „E bine să existe o responsabilitate”, spune președintele liberalilor. În ceea ce privește miniștrii propuși de social-democrați în guvernul Luca Niculescu, premierul interimar a spus că nu vrea să „desființeze” persoane cu care a lucrat și că „astea sunt resursele umane pe care le are PSD”. „Nu am speranțe deosebite că lupul își schimbă năravul”, a ținut să sublinieze Bolojan.

„Dacă PNL va da un vot de instalare, asta nu înseamnă că e un vot de susținere sau că PNL ar genera componența unui astfel de guvern. Trebuie să recunoaștem că acest guvern, dacă va trece, este un guvern care se bazează pe deciziile președintelui României, care l-a nominalizat pe domnul Luca Niculescu în calitate de premier, și pe decizia PSD de a intra în guvern și de a face propunerile de miniștri. Aceasta este realitatea. Prin urmare, cei care au făcut aceste propuneri și le asumă”, a declarat Ilie Bolojan.

„La ce vă așteptați de la PSD? Vă gândiți că, nu știu, doamna Olguța Vasilescu, o s-o propună pe doamna Andrea Chiș la Justiție, sau pe domnul Marinescu? Vă gândiți că îl propune pe Sigfried Mureșan, sau pe domnul Manda? Astea sunt rezervele, resursele umane pe care le are PSD-ul. Eu am lucrat cu o parte din cei care sunt nominalizați”, a subliniat acesta.

„Întotdeauna când poți să dai un vot unui guvern e bine să existe o responsabilitate”

„Caut să fiu întotdeauna un om corect. Cu o parte din cei care sunt propuși am lucrat, dar nu mă apuc acum să desființez persoane cu care am lucrat, doar pentru că sunt într-o altă ipostază. Asta poate să propună Partidul Social Democrat, asta poate să facă. Și, sigur, eu personal nu am speranțe deosebite că lupul își schimbă năravul, nu cred în asta.”, a precizat președintele PNL.

Invitat să comenteze decizia de respingere a guvernului Tomac - care nu avea membri PSD și nici persoane controversate cum este cazul guvernului Luca Niculescu - și cea de susținere a executivului condus de Niculescu, premierul interimar a spus că „întotdeauna când poți să dai un vot unui guvern sau când cineva este pe o funcție, e bine să existe o responsabilitate. Această responsabilitate ține sau de o validare electorală – un vot în spate – sau de un partid care își asumă acest acest lucru”.

„Vor trebui ori să valideze că tot ceea ce au spus până acum pun în practică, ori să invalideze acest lucru”

„Cea mai proastă situație e să ai un guvern în care ai o fațadă care vine pe post de anvelopă, de a masca ceea ce este în spate, și răspunderea să fie doar acolo, în timp ce în spate alții au capacitatea de decizie. Și, că ne place, că nu ne place, și în Guvernul Tomac, așa cum s-a văzut, erau oameni care în mod evident veneau pe niște propuneri ale Partidului Social Democrat – asta este realitatea, nu se poate nega acest lucru –, dar fără să răspundă.

Măcar în acest guvern, v-am spus, sunt pe față și vor trebui ori să valideze că tot ceea ce au spus până acum pun în practică, ori să invalideze acest lucru.”, a adaugat Ilie Bolojan.

Cine sunt miniștrii din guvernul Luca Niculescu

Editor : Liviu Cojan