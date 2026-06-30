Bolojan, despre moţiunea de cenzură: A fost o acţiune care n-a fost gândită bine. România nu avea nevoie de acest provizorat

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat că moţiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului a reprezentat o acţiune ”iresponsabilă” pentru România. ”În condiţiile în care dărâmi ceva fără să pui în loc înseamnă că n-ai gândit la paşii următori şi în situaţia asta de crize pe care le-am trecut în această perioadă, România cu siguranţă nu avea nevoie de acest provizorat pe care îl avem astăzi”, adaugă el.

”Din păcate, aşa cum ştiţi, acum aproape două luni PSD, susţinut de AUR, a generat o moţiune de cenzură care a trecut. De atunci suntem într-o situaţie de guvern interimar şi s-a văzut că a fost o acţiune care n-a fost gândită bine. O acţiune, dacă aş putea s-o spun, iresponsabilă pentru România, pentru că în condiţiile în care dărâmi ceva fără să pui în loc înseamnă că n-ai gândit la paşii următori şi, în situaţia asta de crize pe care le-am trecut în această perioadă, România cu siguranţă nu avea nevoie de acest provizorat pe care îl avem astăzi”, a afirmat Ilie Bolojan, marţi seară, la TVR 1, citat de News.ro.



El a precizat că România are probleme legate de preţul energiei, de sustenabilitatea economiei, la care se adaugă şi crizele externe.



”Asta înseamnă că, în afară de crizele pe care noi le avem la nivel intern, criza bugetară, să nu uităm că suntem totuşi într-o evoluţie de deficite importante pe care trebuie să le corectăm, avem probleme legate de preţul energiei, avem probleme legate de sustenabilitatea economiei româneşti, avem problemele externe. Am avut în această perioadă războiul din Golf, care a generat creşterea preţurilor la combustibil destul de mult, generând un uşor puseu de inflaţie. Avem situaţia generală din Europa, deci e clar că nu a fost o situaţie bună”, a arătat premierul interimar.



Bolojan a explicat că s-au încercat diferite soluţii pentru rezolvarea acestei crize politice, dar acestea nu au avut o finalitate.



”De atunci s-au încercat diferite soluţii. Aceste soluţii, aşa cum s-a văzut, nu au avut o finalitate, pentru că nu au estimat corect şansele de a trece şi s-au făcut într-o manieră care, în mod clar, nu au generat o susţinere explicită a acestor soluţii. Astăzi suntem într-o situaţie în care lucrurile nu sunt încheiate. Şi nu spun asta cu niciun fel de satisfacţie. O spun cu o mare responsabilitate, pentru că ştiu cât de dificil este să administrezi un guvern care nu are puteri depline, în condiţiile în care ai nişte urgenţe majore, ai nişte priorităţi care înseamnă absorbţia fondurilor din PNRR”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Editor : A.P.