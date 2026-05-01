Live TV

Bolojan: „Dacă moțiunea trece, guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat”. Ce spune despre implicarea lui Nicușor Dan

Data actualizării: Data publicării:
Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Suceava, că guvernul va rămâne în funcție și dacă moțiunea de cenzură va trece marți, până la validarea unui nou guvern. Șeful executivului a mai evaluat că, în actuala criză politică, președintele Nicușor Dan a respectat Constituția.

„În cazul în care săptămâna viitoare moțiunea va trece, așa cum este procedura constituțională, guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat până la validarea de către Parlament a unui nou guvern. Pentru validarea unui nou guvern, partidele vor participa la consultări cu președintele, vor putea face propuneri, iar președintele va încredința unui premier formarea guvernului. Aceasta este ipoteza standard.

Dacă moțiunea nu trece, guvernul funcționează în condiții normale. Asta înseamnă că este nevoie, în perioada următoare, de consultări parlamentare, astfel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere relativ stabilă, pentru că avem câteva priorități de îndeplinit ca țară, indiferent cine este la guvernare. Cele mai importante sunt legate, pe termen scurt, de accesarea fondurilor din PNRR, unde avem două probleme importante: prima este legată de îndeplinirea jaloanelor”, a declarat Ilie Bolojan vineri, la Suceava.

El a precizat că unul dintre aceste jaloane este legea salarizării.

„Spre exemplu, legea salarizării în sectorul public este un jalon în PNRR și avem două posibilități: fie să creăm așteptări care nu pot fi onorate, știind care este spațiul fiscal - lucru care se va întoarce împotriva celor care vor face asta, pentru că oamenii vor vedea că nu există posibilități pentru majorări de salarii -. fie o soluție transparentă, să vedem unde ne putem situa”, a mai precizat premierul.

Întrebat dacă se mai bucură de susținerea președintelui Nicușor Dan, Ilie Bolojan a răspuns: „Consider că președintele României, prin tot ceea ce a făcut, a respectat Constituția României”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
2
3
4
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Descarcă aplicația Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
