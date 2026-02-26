Bolojan, despre participarea la o întrunire PNL după ordonanța tăierilor: „Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze”

Premierul Ilie Bolojan a dat explicații privind participarea sa la o reuniune liberală organizată de PNL Prahova, marţi seară, la scurt timp după ce guvernul a adoptat în ședință ordonanțele de urgență pentru tăierile din administraţie şi relansarea economică. El a spus că promisese că va participa la întrunire și nu a știut că ședința de guvern se va prelungi.

Ilie Bolojan a fost întrebat joi, la Bruxelles, de ce a plecat marţi seară, după şedinţa de guvern, la „o petrecere” şi nu a rămas să răspundă în continuare jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de presă de după şedinţă.

„Vă dau un răspuns. Dacă vă aduceţi aminte, şedinţa de guvern s-a lungit destul de mult, pentru că a fost nevoie să se obţină toate avizele şi şedinţele CES-ului şi a Consiliului Legislativ au fost după-amiază destul de târziu. În acest timp, fusese convocată la Prahova o şedinţă cu primarii PNL, la care am confirmat că voi participa, neştiind că se amână şedinţa de guvern. În această situaţie, şedinţa s-a derulat, proiectele au fost adoptate, am avut o declaraţie de presă, cred că în jurul orei 20:30, şi am răspuns la cel puţin 10 întrebări, cred că sau nu ştiu, 15-16, până la ora 22:00”, a explicat Ilie Bolojan joi, potrivit Agerpres.

Premierul a subliniat că a dorit să respecte înţelegerea pe care a avut-o cu liberalii de la Prahova de a merge la reuniunea acestora.

„Întrucât am spus că voi fi prezent acolo, am dat un telefon dacă mai sunt acolo, şi la ora 22:00 şi vreo 10 minute am plecat înspre Prahova. Şi cred că nu e niciun fel de problemă, ca între ora 23:00 şi ora 24:00, să-ţi respecţi o înţelegere, să te duci şi să-ţi saluţi colegii, în acelaşi timp, dimineaţa la 8 fără 10, fiind pe baricade a doua zi şi respectând cetăţenii ţării noastre care ne plătesc ca să lucrăm de dimineaţa până seară şi asta am făcut. Dar participarea la diferite evenimente, şedinţe, chiar şi o întâlnire privată, pentru că a doua zi era ziua preşedintului de organizaţie, nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”, a mai afirmat Bolojan.

„Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze”

Întrebat dacă prin participarea la reuniunea liberală de la Prahova nu a sărbătorit „tăierile”, acesta a reacţionat: „Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze”.

„Am făcut ceea ce ne-am angajat. Asta înseamnă că această coaliţie s-a angajat că va face reformă în administraţie, că va reduce cheltuielile de personal, că va elimina risipa şi, sigur, va crea condiţii pentru dezvoltare şi prin pachetele care au fost adoptate am făcut acest lucru. Dar în afară de asta există activităţi pe care trebuie să le derulezi uneori, inclusiv să încerci să-ţi respecţi colegii, ceea ce fac întotdeauna”, a mai afirmat Bolojan.

Preşedintele PNL Prahova, Mircea Roşca, a punctat într-o postare pe Facebook participarea premierului la reuniunea liberală.

„Într-o zi cu adevărat specială pentru mine, am trăit o mare bucurie! Am reuşit să aduc împreună familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcţia României de astăzi. Le mulţumesc domnului premier Ilie Bolojan pentru că ne-a fost alături, dar şi colegilor mei, Cătălin Predoiu ministrul Afacerilor Interne şi Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. Împreună cu primarii liberali din Prahova am discutat despre măsuri concrete, despre soluţii şi despre perspective încurajatoare pentru comunităţile noastre”, a afirmat Roşca pe pagina sa de Facebook, unde a postat mai multe poze în care apar și premierul Ilie Bolojan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care participaseră în aceeași seară la ședința de guvern.

Editor : B.P.