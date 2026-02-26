Live TV

Bolojan, despre participarea la o întrunire PNL după ordonanța tăierilor: „Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze”

Data publicării:
ilie bolojan si mircea rosca de la pnl
Ilie Bolojan a fost la o întrunire PNL Prahova după ședința de guvern în care s-au adoptat ordonanțele tăierilor din administrație. Sursă foto: Facebook / Mircea Roșca
Din articol
„Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze”

Premierul Ilie Bolojan a dat explicații privind participarea sa la o reuniune liberală organizată de PNL Prahova, marţi seară, la scurt timp după ce guvernul a adoptat în ședință ordonanțele de urgență pentru tăierile din administraţie şi relansarea economică. El a spus că promisese că va participa la întrunire și nu a știut că ședința de guvern se va prelungi.

Ilie Bolojan a fost întrebat joi, la Bruxelles, de ce a plecat marţi seară, după şedinţa de guvern, la „o petrecere” şi nu a rămas să răspundă în continuare jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de presă de după şedinţă.

„Vă dau un răspuns. Dacă vă aduceţi aminte, şedinţa de guvern s-a lungit destul de mult, pentru că a fost nevoie să se obţină toate avizele şi şedinţele CES-ului şi a Consiliului Legislativ au fost după-amiază destul de târziu. În acest timp, fusese convocată la Prahova o şedinţă cu primarii PNL, la care am confirmat că voi participa, neştiind că se amână şedinţa de guvern. În această situaţie, şedinţa s-a derulat, proiectele au fost adoptate, am avut o declaraţie de presă, cred că în jurul orei 20:30, şi am răspuns la cel puţin 10 întrebări, cred că sau nu ştiu, 15-16, până la ora 22:00”, a explicat Ilie Bolojan joi, potrivit Agerpres.

Premierul a subliniat că a dorit să respecte înţelegerea pe care a avut-o cu liberalii de la Prahova de a merge la reuniunea acestora.

„Întrucât am spus că voi fi prezent acolo, am dat un telefon dacă mai sunt acolo, şi la ora 22:00 şi vreo 10 minute am plecat înspre Prahova. Şi cred că nu e niciun fel de problemă, ca între ora 23:00 şi ora 24:00, să-ţi respecţi o înţelegere, să te duci şi să-ţi saluţi colegii, în acelaşi timp, dimineaţa la 8 fără 10, fiind pe baricade a doua zi şi respectând cetăţenii ţării noastre care ne plătesc ca să lucrăm de dimineaţa până seară şi asta am făcut. Dar participarea la diferite evenimente, şedinţe, chiar şi o întâlnire privată, pentru că a doua zi era ziua preşedintului de organizaţie, nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”, a mai afirmat Bolojan.

„Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze”

Întrebat dacă prin participarea la reuniunea liberală de la Prahova nu a sărbătorit „tăierile”, acesta a reacţionat: „Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze”.

„Am făcut ceea ce ne-am angajat. Asta înseamnă că această coaliţie s-a angajat că va face reformă în administraţie, că va reduce cheltuielile de personal, că va elimina risipa şi, sigur, va crea condiţii pentru dezvoltare şi prin pachetele care au fost adoptate am făcut acest lucru. Dar în afară de asta există activităţi pe care trebuie să le derulezi uneori, inclusiv să încerci să-ţi respecţi colegii, ceea ce fac întotdeauna”, a mai afirmat Bolojan.

Preşedintele PNL Prahova, Mircea Roşca, a punctat într-o postare pe Facebook participarea premierului la reuniunea liberală.

„Într-o zi cu adevărat specială pentru mine, am trăit o mare bucurie! Am reuşit să aduc împreună familia liberală din Prahova, alături de oameni care dau direcţia României de astăzi. Le mulţumesc domnului premier Ilie Bolojan pentru că ne-a fost alături, dar şi colegilor mei, Cătălin Predoiu ministrul Afacerilor Interne şi Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. Împreună cu primarii liberali din Prahova am discutat despre măsuri concrete, despre soluţii şi despre perspective încurajatoare pentru comunităţile noastre”, a afirmat Roşca pe pagina sa de Facebook, unde a postat mai multe poze în care apar și premierul Ilie Bolojan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care participaseră în aceeași seară la ședința de guvern.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
3
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
4
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
5
De ce vizita regelui Charles în America, cu ocazia celebrării celor 250 de ani ai SUA, va...
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Digi Sport
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
traian basescu
Traian Băsescu spune care este singurul lucru pe care îl poate face Nicușor Dan în legătura cu actuala criză din coaliție
ilie bolojan si comisarul european Valdis Dombrovskis
La ce ţintă de deficit s-a angajat Ilie Bolojan la Bruxelles. „Am confirmat cu comisarul pentru economie”
sorin grindeanu
Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă. „Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus”
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Băsescu intervine în scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am avut telefonul la mine”
Recomandările redacţiei
ID331672_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ministrul Apărării spune că a găsit o cabană construită ilegal într-o...
ciocanel-ccr-inquam-photos-octav-ganea
Explicațiile judecătorilor CCR care au votat pentru...
Aeronave Eurofighter Typhoon
Al doilea mesaj Ro-Alert la Tulcea în ultimele 24 de ore. O dronă a...
gropi pe o strada din bucuresti
Gropile din București: Daniel Băluță spune când vor fi rezolvate...
Ultimele știri
Televiziunea publică din Bosnia şi Herţegovina ar putea fi închisă din cauza datoriilor
Instagram îi va avertiza pe părinţi dacă un adolescent vorbeşte de sinucidere. Când va fi implementat sistemul de alerte
Controale la firme de ride sharing. ANAF a confiscat peste 55 de milioane de lei încasaţi cash, fără documente justificative
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a...
Fanatik.ro
Donald Trump vrea extrădarea imediată a acestui baron al drogurilor născut lângă România. SUA vor să arunce...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ilie Năstase, surprins total de decizia luată de Senat: „În România am fost mai mult criticat!”. Exclusiv
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...