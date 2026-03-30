Premierul Ilie Bolojan a anunțat, luni, la Digi24, că decizia Coaliţiei este de a reduce în perioada următoare valoarea accizei din preţul combustibilului iar în prima etapă se vor concentra pe motorină, pentru că aici au fost creşterile cele mai mari iar 70% din consumul de combustibili din România îl reprezintă motorina.

„În România, la motorină, de exemplu, care este unul dintre produsele care sunt sub presiune, datorită creșterii mult mai mari a prețurilor la motorină decât la benzină, prețurile au crescut de la aproximativ 8 lei, până la 10,3 - 10,4 lei, deci am avut o creștere de aproximativ 30%. Aceste creșteri nu le puteam opri, pentru că suntem o piață care suntem influențați de ceea ce se întâmplă pe piețele externe.

În momentul în care ne-am apropiat de o valoare care s-ar duce înspre o stabilizare, adică creșterea noastră de preț să semene, în procente, cu creșterea de preț de pe piața internațională, atunci este logic să intervii, pentru că dacă intervii când lucrurile sunt total volatile, ca să folosesc expresia unui coleg de astăzi de la ședință, este ca și cum ai mătura atunci când viscolește. Adică efectul este zero, pentru că noi am anunța că vom interveni să scădem prețurile și cetățenii ar fi văzut că ele tot cresc și nu se respectă absolut din ceea ce anunță Guvernul.

Ca atare, am luat o primă măsură, stabilind o perioadă în care vom interveni, considerând că trei luni de zile ar fi o perioadă critică în următorul trimestru. Am intervenit pentru a elimina posibilitatea de a specula prețuri, limitând adaosurile la valoarea medie din anul trecut și asta va intra în vigoare începând de poimâine. Foarte posibil, ar trebui poate să vedem o ușoară reacție a pieței pe tema asta.

De asemenea, am intervenit pentru a limita exporturile de motorină și de țiței, pentru a reduce cantitatea de biocombustibil care se introduce în benzină, în așa fel încât să reducem prețurile și, foarte important, am prelungit schemele de sprijin pentru transportatori, crescând cota din accize care se decontează de la 0,65 RON la 0,85 RON, deci mai mult de o treime. De asemenea, am prelungit schema pentru agricultori. Practic, agricultorii nu mai plătesc acciza, decât o cotă reziduală, deci din 2,8 lei, cât este acciza, doar 2,7 este scutit, deci rămâne un 0,1, foarte puțin, care plătesc. Pentru că ajungem sau ne apropiem de o zonă de platou și deja vedem unde s-au oprit prețurile, pe de o parte ne propunem că analizând piața, acolo unde este posibil să intervenim aveam posibilitatea de a interveni pe taxele care sunt asociate combustibililor, sau taxa pe valoarea adăugată sau acciza, aici analizând plusurile și minusurile, pentru a evita o procedură de infringement cu Comisia, pentru că dacă intervii pe TVA ai o astfel de procedură”, spune premierul Ilie Bolojan.

Acesta a anunțat că luni guvernul a luat decizia de a reduce acciza la motorină, în primă etapă, având în vedere că aici au fost creșterile cele mai mari iar peste 70% din consumul de combustibili din România îl reprezintă motorina.

„Noi fiind într-un deficit excesiv și neputând deci opera pe anumite reduceri de taxe, pentru că și așa avem probleme, am luat decizia astăzi să intervenim pe componenta de acciză, deci vom reduce în perioada următoare valoarea accizei din prețul combustibilului, în așa fel încât să ajutăm în felul acesta cumpărătorii pentru a cumpăra un combustibil mai ieftin.

În primă etapă ne concentrăm pe motorină, pentru că aici au fost creșterile cele mai mari și peste 70% din consumul de combustibili din România îl reprezintă motorina. Acționând în etapă pe această zonă e un impact la două treimi dintre cei care folosesc mașinile în România.

Pe de altă parte, dacă vrem să avem un efect, trebuie să intervenim acolo unde efectul este maxim și are un impact asupra unui număr important de cetățeni. Asta înseamnă că lucrăm la una sau două ipoteze de lucru, care vor fi prezentate în zilele următoare, în așa fel încât, pe de o parte să avem impactul maxim în piață, dar pe de altă parte să ținem cont și de posibilitățile pe care le avem, pentru că toate aceste reduceri înseamnă implicit o cheltuială pe care o plătește bugetul de stat. Iar ceea ce am încasat, de exemplu, din TVA suplimentar în cursul lunii martie, de exemplu, ca urmare a creșterii de prețuri, s-a direcționat către subvenția pentru transportatori, agricultori. Această intervenție pe care o facem trebuie să fie sustenabilă și acoperită de resurse de la bugetul de stat”, a declarat Ilie Bolojan.

Cum va funcționa reducerea accizei la motorină

Șeful Executivului a explicat că o sumă de bani din acciza pe care o plătesc astăzi cei care comercializează combustibil va fi redusă.

„Ministerul de Finanțe lucrează în aceste zile la simulările care trebuie făcute, în așa fel încât să putem să ne calculăm exact impactul pe care îl avem, atât asupra prețului, cât și costul total a acestei reduceri, care trebuie acoperit din buget, pe de o parte, pentru că această măsură să aibă finalitate, deci să aibă efect și, pe de altă parte, să poată fi susținută. În zilele următoare vom anunța exact care va fi această reducere.

Banii practic nu vor mai fi încasați la bugetul de stat și acest tip de facilitate trebuie acoperit de undeva. Îl alocăm de la bugetul de stat, dar în limita suportabilă pe care ne-o putem permite, în condițiile de deficit pe care le avem”, spune Bolojan.

