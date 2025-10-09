Bolojan, despre reducerea numărului de parlamentari: „Nu sunt populist. E o formă de respect pentru electorat”

Ilie Bolojan a declarat, joi, că o reducere a numărului de parlamentari la 300 nu ar afecta cu nimic calitatea legislativă. Premierul a adăugat că, în calitate de președinte al PNL consideră că trebuie să îşi respecte cuvântul dat electoratului în această privinţă care s-a exprimat la referendumul din 2009.

„Există în Parlament mai multe proiecte de legi care prevăd reducerea numărului de parlamentari. Acum, vă rog să vă gândiți, am devenit președintele PNL cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare, în luna noiembrie și unul din lucrurile pe care le-am afirmat și eu personal cred în asta că dacă s-ar reduce numărul de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic legat de calitatea parlamentară. Sigur, unii ar fi mai bine reprezentanți, alții mai prost reprezentați. E foarte important să reducem numărul de parlamentari dar să respectăm o pondere normală, așa cum este și astăzi, de reprezentare a minorităților din România”, a afirmat Ilie Bolojan, întrebat despre intenția de a reduce la 300 numărul de parlamentari din cauza căreia s-a supărat UDMR, joi la postul B1 Tv.

El a adăugat că nu este un populist, însă nu crede că e corect față de electorat să nu fie încercată reducerea numărului aleșilor.

„Dar ar fi anormal că dacă e un proiect pe rol și eu sunt în Parlament și votez, după șase luni de zile să-mi schimb părerea. Cred că nu este fairplay față de de electoratul nostru, față de ceea ce așteaptă România. Nu sunt în un populist. Nu cred că dacă vom avea 300 de parlamentari de mâine în România, totul se va schimba, dar e o formă de respect pentru electorat. Dacă ai spus ceva, e bine să te ții de cuvânt și să faci asta. Și în același timp e o formă de a le arăta o minimă solidaritate, din punctul meu de vedere”, a completat el.

„Problema de fond este calitate a legilor pe care le scoate un Parlament”

Președintele PNL a mai spus că „problema de fond este calitate a legilor pe care le scoate un Parlament, calitatea parlamentarilor dintr-un Parlament”.

„Pentru că, la urma urmei, asta este menirea Parlamentului și sigur, orientarea generală pe care o dă o majoritate parlamentară sau alta. Acestea sunt problemele de fond. Dar această problemă de formă care este numărul de parlamentari nu poate fi cel puțin scoasă de pe agenda publică. A fost un proiect de lege. S-a pus problema cum votează partidele. PNL a spus: «hai să ne respectăm angajamentele pe care le-am luat». Dacă va trece, dacă nu va trece, rămâne de văzut. Dar nu este un proiect care este în protocolul de coaliție, pentru că am convenit la început ca pe ceea ce nu ne înțelegem să nu introducem în protocol. Vă rog să vă gândiți să că ne-am înțeles pe anumite lucruri, le-am și făcut și după o lună și jumătate te trezești cu proiecte în Parlament care anulează ce ai stabilit”, a mai spus el.

