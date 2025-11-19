Guvernul ar urma să declanșeze, săptămâna viitoare, procedura de angajare a răspunderii pe reforma pensiilor magistraților, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului susține că a solicitat Consiliului Suprem al Magistraturii să dea avizul mai repede pentru a putea finaliza reforma până la termenul-limită, impus de Comisia Europeană: 28 noiembrie. CSM nu este însă de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților, care prevede ca aceasta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani. Nu este însă singura problemă: „Guvernul trimite joi, 20 noiembrie, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență”, a comentat, în exclusivitate la Digi24, Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM.



Premierul Ilie Bolojan a declarat pentru Știrile ProTV faptul că proiectul privind pensiile magistraților este gata și nu are modificări majore față de forma respinsă de CCR. Acesta urmează să fie pus în transparență și transmis „zilele acestea” către CSM, pentru avizare.

„Față de propunerea inițială, se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, (...) deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani. Această solicitare a fost făcută de către magistrați”.

Cealaltă prevedere principală, și anume plafonarea pensiilor la maximum 70% din ultimul salariu net, a rămas în forma inițială, a adăugat premierul.

„Aceste prevederi au suportul coaliției. Având în vedere că nu sunt modificări majore, să ne trimită CSM avizul rapid, ca la sfârșitul săptămânii viitoare, când avem termenul pentru jalon, să demarăm angajarea răspunderii, ca la începutul lunii decembrie să ne asumăm răspunderea pe acest proiect”, a declarat Ilie Bolojan.

CSM: „Noi am spus 65% din brut”

CSM iese însă la atac după ce Coaliția a anunțat că așteaptă un aviz rapid de la magistrați pentru a nu pierde banii europeni. „Guvernul mi se pare neserios”, spune vicepreședintele instituției.

„Noi am spus 65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu”, a spus Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM la Digi24.

Întrebat cât ar înseamna în net, acesta a afirmat: „Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”.

„A apărut o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”.

În plus, magistrații au punctat faptul că, deși România are termen până vineri, 28 noiembrie, să îndeplinească jalonul din PNRR privind pensiile speciale, Guvernul nu a trimis până la acest moment spre avizare proiectul de lege. Claudiu Sandu a subliniat totodată că pierderea banilor din PNRR „este o chestiune care nu e adevărată”.

