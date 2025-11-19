Live TV

Video Bolojan, despre reforma pensiilor speciale: „Săptămâna viitoare vrem să declanșăm procedura de angajare a răspunderii”. Reacția CSM

Data publicării:
Ilie Bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
CSM: „Noi am spus 65% din brut”

Guvernul ar urma să declanșeze, săptămâna viitoare, procedura de angajare a răspunderii pe reforma pensiilor magistraților, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului susține că a solicitat Consiliului Suprem al Magistraturii să dea avizul mai repede pentru a putea finaliza reforma până la termenul-limită, impus de Comisia Europeană: 28 noiembrie. CSM nu este însă de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților, care prevede ca aceasta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani. Nu este însă singura problemă: Guvernul trimite joi, 20 noiembrie, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență, a comentat, în exclusivitate la Digi24, Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM.

 

Premierul Ilie Bolojan a declarat pentru Știrile ProTV faptul că proiectul privind pensiile magistraților este gata și nu are modificări majore față de forma respinsă de CCR. Acesta urmează să fie pus în transparență și transmis „zilele acestea” către CSM, pentru avizare.

„Față de propunerea inițială, se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, (...) deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani. Această solicitare a fost făcută de către magistrați”.

Cealaltă prevedere principală, și anume plafonarea pensiilor la maximum 70% din ultimul salariu net, a rămas în forma inițială, a adăugat premierul. 

„Aceste prevederi au suportul coaliției. Având în vedere că nu sunt modificări majore, să ne trimită CSM avizul rapid, ca la sfârșitul săptămânii viitoare, când avem termenul pentru jalon, să demarăm angajarea răspunderii, ca la începutul lunii decembrie să ne asumăm răspunderea pe acest proiect”, a declarat Ilie Bolojan.

CSM: „Noi am spus 65% din brut”

CSM iese însă la atac după ce Coaliția a anunțat că așteaptă un aviz rapid de la magistrați pentru a nu pierde banii europeni. „Guvernul mi se pare neserios”, spune vicepreședintele instituției. 

„Noi am spus 65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu”, a spus Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM la Digi24.

Întrebat cât ar înseamna în net, acesta a afirmat: „Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”.

„A apărut o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens”. 

În plus, magistrații au punctat faptul că, deși România are termen până vineri, 28 noiembrie, să îndeplinească jalonul din PNRR privind pensiile speciale, Guvernul nu a trimis până la acest moment spre avizare proiectul de lege. Claudiu Sandu a subliniat totodată că pierderea banilor din PNRR „este o chestiune care nu e adevărată”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
4
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Yann LeCun, expert AI
5
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Digi Sport
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Cum arată planul Guvernului pentru tăierile din primării: concedieri...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am...
medici si ranit in explozia din rahova
„Îmi amintesc tot. Nu pot trăi așa”. Fratele gravidei moarte în...
pislaru dragos
Reacție din Guvern după acuzațiile magistraților. Pîslaru: CSM s-a...
Ultimele știri
Radu Marinescu, despre avizul CSM privind pensiile magistraților: „Legea este cunoscută”. Ce spune despre noua variantă a proiectului
O navă spion rusească, detectată în apele britanice. Ministrul britanic al Apărării: „Vă vedem. Știm ce faceți”
Blocaj pe tăierile din instituții: PSD vrea reduceri de cheltuieli cu 10%, nu de salarii. Grindeanu: „Nu suntem PDL și Băsescu”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sigla csm de la intrare in institutie
Vicepreședintele CSM, despre avizul pe proiectul privind pensiile magistraților: Pierderea banilor este o chestiune care nu e adevărată
marcel ciolacu psd
Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu”
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din administrația centrală. „Cu abordarea «unii sunt frumoși» nu-s de acord”
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Parlamentul a votat creșterea impozitelor locale. Vom avea și taxe pe coletele din China. Legea merge la promulgare
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
Negocieri urgente la Cotroceni pe tema pensiilor speciale. Nicușor Dan s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu (surse)
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am votat-o şi eu! Intră în vigoare...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât te costă o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul complet...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Pro FM
Selena Quintanilla „nu a înțeles niciodată magnitudinea talentului ei”. A fost ucisă în plină glorie, la...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Mama tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”