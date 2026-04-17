Bolojan apără decizia de a lista companii de stat la bursă: Vom avea mereu vuvuzele politice, dar trebuie să vedem problemele de fond

Ilie Bolojan a declarat, vineri, că măsura privind vânzarea de pachete de acțiuni la companiile de stat este prevăzută în programul de guvernare și a fost discutată în ultimele luni. Premierul a susținut că, după ce „a deschis cămara statului”, a descoperit „niște șobolani care rod proviziile” și interese deranjate de reforme. Șeful Executivului a adăugat că, în fața criticilor, „întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice, dar trebuie să vedem problemele de fond”.

El a mai declarat, vineri la Radio România Actualități, că listarea la bursă a unor companii de stat vizează exclusiv vânzarea de pachete minoritare, statul urmând să rămână acționar majoritar. Șeful Executivului a susținut că măsura este prevăzută în programul de guvernare și a fost discutată în coaliție fără obiecții.

Premierul a respins ideea că statul ar pierde controlul asupra companiilor vizate.

„Aș vrea să fac o precizare, că aici este vorba despre vânzarea unor pachete minoritare din companiile de stat, în așa fel încât statul român să rămână acționar majoritar. Ce rezolvă asta? Noi avem o piaţă de capital destul de restrânsă, suntem o piaţă de tip emergent şi, pentru a dezvolta piaţa noastră de capital, ceea ce înseamnă că aceste acţiuni ar putea fi cumpărate din banii, din pensiile private ale românilor, din alte fonduri de investiţii, înseamnă că companiile vor fi administrate mai bine, pentru că, fiind o administrare de tip privat într-o pondere mai mare, cu siguranţă nu o să vrea să-şi piardă banii, pentru că răspund pentru asta, nu e ca la stat, uneori, în care nu răspunzi de nimic, înseamnă că vor fi mai transparent administrate şi va fi un câştig pentru pieţele financiare, pentru bugetele de stat şi pe ansamblu”, a afirmat el.

Bolojan a adăugat că „privații au tot interesul să le administreze bine, nu este ca la stat, unde, uneori, nu există o astfel de răspundere. Privații răspund dacă lucrurile nu merg bine”.

Șeful Guvernului a subliniat că măsura nu este una nouă și că a fost discutată în coaliție și în ședința de Guvern.

„Această decizie este trecută în programul de guvernare, inclusiv raportul prezentat de doamna Gheorghiu a fost discutat în grupuri de lucru, unde au fost reprezentanții tuturor partidelor și nimeni nu s-a opus. A fost discutat raportul și în ședința de Guvern și nimeni nu a spus nimic”, a precizat premierul.

Bolojan, despre risipa din companiile de stat: „Am găsit șobolani care rod proviziile din cămară”

Șeful Executivului a explicat că a susținut că măsurile luate au deranjat interese legate de companii de stat și de gestionarea fondurilor publice.

„Am deranjat destul de mulți. Prăduirea bugetului de stat se face în multe feluri. Dacă o bancă de stat dă credite neperformante, precum Eximbank, banii nu mai sunt recuperați. Am limitat asta. (...) Gândiţi-vă că în cămara, aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi foarte plastic, ştiţi, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta”, a afirmat el.

„Am încercat să fac lumină acolo şi, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat. De ce? Pentru că indiferent cine ar fi premier în perioada următoare, v-am spus, rezervele din cămară sunt foarte reduse. Nu poţi să vii să creezi aşteptări populaţiei, pe care să nu le poţi după aceea onora”, a completat Bolojan.

Şeful Executivului a menţionat că „are o experienţă din administraţie şi a înţeles un lucru, că degeaba îţi umpli cămara prin munca oamenilor, prin impozitele şi taxe, dacă din acea cămară sau risipeşti banii, sau rozătoarele ţi-i rod”.

„Peste tot pe unde am fost, am căutat să nu risipesc banii, să elimin formulele de pierdere de bani, indiferent sub ce formă au fost, pentru că orice om care consumă nişte bani publici fără să justifice acel post înseamnă o pierdere de bani publici şi nu neapărat furtul direct este doar o pierdere, aici sunt pierderi enorme, pe care am încercat să le corectez în fiecare zi şi în mod evident şi asta consider că a deranjat”, a mai precizat Bolojan.

Referitor la pierderile unor companii de stat, prim-ministrul a declarat: „O parte din pierderi sunt restanțe la bugetul de stat. Toate aceste companii de stat pe pierdere sunt subvenționate de la buget”.

Șeful Executivului: Vom avea întotdeauna vuvuzele politice

În contextul criticilor apărute în spațiul public dinspre PSD, Ilie Bolojan a afirmat că dezbaterile sunt firești, dar a avertizat asupra riscului blocajelor deliberate.

„Deci, întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice dar trebuie să vedem problemele de fond şi cât timp s-a rămas într-o zonă de vuvuzele politice, mi s-a părut că este fezabil pentru ţara asta. În momentul în care se duce într-o zonă în care se şi acţionează, pentru a dinamita lucrurile, nu mai poţi să stai pasiv, pentru că altfel lucrurile nu sunt în regulă pentru ţara noastră”, a conchis Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a anunțat, joi seara, direcţiile de acţiune pentru reforma primelor 22 de companii ale statului și a explicat că „nu se pot accepta situaţii în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici”.

Companiile statului au generat pierderi de 14 miliarde de lei în ultimii ani, „bani care ar fi putut merge în investiţii importante pentru români.

În funcţie de statutul lor, pentru că unele sunt infrastructura critică şi nu pot fi închise, ele vor fi modernizate, conduse eficient şi susţinute prin decizii luate după un audit independent. Altele vor fuziona sau chiar vor fi închise”. În paralel, este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă.

