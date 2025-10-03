Ilie Bolojan a declarat, întrebat vineri când ar putea decide coaliția o scădere a subvenției pentru partide, că va mai fi o rectificare bugetară în acest an și poate va exista un consens între liderii formațiunilor de guvernare ca „pe ultima lună să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”. Premierul a adăugat că reforma administrației centrale și locale ar aduce economii la bugetul de stat de cel puțin 10 miliarde lei.

„Subvențiile se stabilesc prin buget. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare și poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%. Efectele acestor măsuri se vor vedea în efectele din anul viitor. Vor fi de aproximativ 1% din PIB cel puțin. La reducerile din administrație, la o reducere de 10% pe administrația centrală și locală ar însemna cel puțin 10 miliarde de lei.

Anul acesta a fost o tăiere de 40%. Cred că partidele pot funcționa cu subvenții mai mici, sunt un susținător al acestei abordări. Trebuie să ne gândim la sume și la efecte. Cu ce sunt de acord este că atunci când ești într-o perioade de restriște, toți, inclusiv partide și parlamentari, trebuie să fie parte la acest efort și sunt convins că se va ajunge la o soluție pentru o corecție suplimentară față de ce a fost până acum”, a explicat Ilie Bolojan, întrebat când vor fi reduse subvențiile pentru partide și cu ce procent și ce economii vor fi la buget după reforma administrației locale, vineri la Palatul Victoria.

El a mai spus că speră să să existe un consens privind reforma administrației locale și o decizie, săptămâna viitoare, astfel încât pachetul 3 să fie adoptat în această lună.

„Când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau ușor. Dacă era un singur partid, sigur anumite decizii se luau mai repede. Dezbaterea e bună că poate ies cel mai bune idei. Poate puteam face mai mult dacă eram mai coerenți și mai solidari între noi. Pe administrație, lucrurile sunt rezolvate. Săptămâna viitoare vom avea o decizie finală și, cu cât mai repede se clarifică celelalte aspecte care țin de administrația centrală și celelalte puncte pe care le-am prezentat, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3 ca să-l adoptăm în această lună. Cu cât se adoptă mai repede, cu atât este mai bine”, a afirmat Bolojan.

Editor : Ana Petrescu