Bolojan, despre susținerea unui guvern cu PSD: Ar însemna să anulăm toate constatările pe care le-am făcut

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre o nouă formulă de guvernare, că în condiţiile în care „ai avut un partener care n-a făcut ce trebuie pentru România, care a tras frâna de mână în guvernare”, a vota un guvern în care este acest partid ar însemna să anuleze toate constatările pe care le-au făcut în ultima perioadă. El mai spune că soluţiile care au fost propuse au fost o formulă de guverne succesive, în care să existe ideologia de centru-dreapta sau centru-stânga, lucru care nu s-a definitivat, sau un guvern de tranziţie, tehnocrat, care să asigure măsurile pe care România trebuie să le pună în practică în perioada următoare.

„Ce am constatat, foarte deschis, este că în această perioadă cei care nu şi-au respectat înţelegerile, cei care nu au respectat programul de guvernare, au fost cei de la PSD. Şi dacă cineva a răbdat în ţara asta aproape un an de zile, toate criticile, toate mizeriile, toate înjurile, eu am fost unul dintre ei, dar am considerat că merită să fac asta pentru că asta ţine de fişa postului şi trebuie să fac tot ce ţine de mine ca să duc lucrurile mai departe”, a declarat premierul interimar la B1 TV, conform News.ro.

„În condiţiile în care ai avut un partener care n-a făcut ce trebuie pentru România, care a tras frâna de mână în guvernare, a vota un guvern în care este acest partid ar însemna să anulăm toate constatările pe care le-am făcut în această perioadă pentru că nu mai poţi să speri că se va întâmpla ceva cu totul deosebit”, a mai spus Bolojan.

Premierul interimar a subliniat că soluţiile care au fost propuse au fost cele două, o formulă de guverne succesive, în care să avem centru dreapta sau centru stânga, lucru care nu s-a definitivat şi preşedintele României nu a făcut o nominalizare sau un guvern de tranziţie, un guvern tehnocrat, care să asigure măsurile pe care România trebuie să le pună în practică în perioada următoare.

„Mai avem o fereastră care nu poate fi mai mare de şase luni de zile, maxim un an de zile, în care guvernul României, cel care va fi, Parlamentul, mai pot lua măsuri de consolidare fiscală”, a adăugat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Nu e vina mea şi nu mă agăţ de putere”

Premierul interimar a mai declarat că e nevoie de un guvern cu forţe depline şi cu cât se face un guvern mai repede, cu atât e mai bine, pentru că nu e uşor să gestioneze responsabilităţi în altfel de situaţii.

„Acest guvern a fost demis. Nu este responsabilitatea lui pentru ceea ce s-a întâmplat şi gândiţi-vă, că nu mă agăţ de această funcţie, dar dacă ai o responsabilitate pentru ţara asta, trebuie să exercit această funcţie până se creează condiţii să avem un nou guvern. Ori dacă aceste condiţii nu s-au creat, nu vă imagineaţi că e foarte comod în această perioadă, când guvernul are competenţele mult diminuate, să gestioneze toate problemele pe care le avem, de la absorţia de fonduri europene, de la lucrările efective, de la partea de a lucra pentru a fi votate în Parlament proiectele de legi, dar care să fie în aşa fel votate încât să fie considerate jaloane îndeplinite de la rezolvarea crizelor care apar, nu ştiu, criza energetică şi aşa mai departe. Deci e nevoie de un guvern cu forţe depline”, a declarat premierul interimar la B1 TV.

Ilie Bolojan a precizat că, cu cât se face un guvern mai repede, cu atât e mai bine.

„Trebuie să ajungem acolo şi aşa cum v-am spus, cu cât se face mai repede, cu atât este mai bine, pentru că nu e uşor să gestione responsabilităţi în altfel de situaţii, dar nu e vina mea pentru treaba asta şi v-am spus, nu mă agăţ de putere”, a spus Bolojan.

„Soluţia serioasă pentru România este să acţionăm în aşa fel încât guvernele care vin să fie nişte guverne care într-adevăr se comportă responsabil”, a mai afirmat premierul interimar.

El a subliniat că „România era într-o fundătură în 2025, cu nişte deficite enorme, fără o speranţă de a ieşi din ele şi a ieşit din această fundătură”.

„Am scăpat de scăderea calificativului, ceea ce ar fi însemnat că dacă rating-ul din ţară este căzut, nu puteam intra decât într-o zonă de downgradare. în care investiţiile nu erau recomandate în România, ceea ce ar fi însemnat dobânzi mult mai mari, nu doar plătite de stat, ci plătite de fiecare cetăţean şi complicaţii în economie enorme şi acest lucru l-a evitat acest guvern prin măsurile pe care le-a luat. Asta nu trebuie să periclităm, pentru că vedem ce s-a întâmplat în ultimele două luni de zile, când, deşi acest guvern a fost demis, am trecut prin două evaluări legate de rating-ul de ţară, deci am avut două audituri făcute de companiile de rating, companii care prestează servicii pentru investitori. Şi dacă nu te auditează într-o formulă care să le garanteze în anii următori investiţiile, vă puteţi da seama că nu mai au acele contracte, deci te evaluează serios, dat fiind obligaţiile pe care le au. Asta am trecut cu bine prin aceste evaluări, pentru că am luat măsurile care au fost necesare, am coborât deficitele, am asigurat o stabilitate economică şi bugetară, e adevărat, nişte costuri pe care le-am avut”, a afirmat premierul.

El a adăugat că „ceea ce trebuie să facem este să ţinem această linie şi să avem un guvern care nu îşi risipeşte banii publici, care nu îşi bate joc de ei, care nu creează aşteptări care nu pot fi onorate, care face ordine în continuare, care reduce cheltuielile, care creează condiţii pentru dezvoltare”.

Editor : A.C.