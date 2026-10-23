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Exclusiv Bolojan, despre ultima ședință de guvern: „ANCOM voia să spargă 200.000 de euro pe o deplasare”. Ce s-a întâmplat după ce a refuzat

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sedinta guvern bolojan foto gov ro
Foto: gov.ro
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Fostul premier Ilie Bolojan a dezvăluit într-un interviu exclusiv pentru Digi24 cum, în ultima ședință de guvern, ANCOM se pregătea să dea un tun de 200.000 de euro pentru o deplasare în țările arabe. Liberalul a explicat că s-a trezit peste noapte cu această măsură pe ordinea de zi, însă nu a aprobat-o. Am cerut o reacție de la ANCOM, până la momentul difuzării acestei știri, nu am primit niciun răspuns. Interviul integral cu Ilie Bolojan va fi difuzat astăzi, de la ora 21:00.

„La ultima ședință de guvern - fără să fiu anunțat a apărut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care stabilea cheltuielile de protocol pe care ANCOM le va face. În fapt, ANCOM se pregătea să spargă” - ca să folosesc un semi argou, aproape 200.000 de euro pe niște activități de protocol în țările arabe, ca cineva din conducerea ANCOM să fie ales în conducerea unei organizații internaționale”, a declarat Ilie Bolojan, în exclusivitate pentru Digi24.

Nu m-a anunțat nimeni nimic. Când am văzut un titlu care masca ceva, m-am uitat peste, și când am văzut asta, am scos de pe ordinea de zi. Pentru asta m-am trezit cu niște postări ale vicepreședintelui ANCOM, foarte deranjat că nu am dat drumul acestei cheltuieli. Probabil că noul guvern, mai înțelegător, o va lua din nou în calcul. Sper să nu-i dea drumul.”, a punctat fostul premier.

Editor : Liviu Cojan

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