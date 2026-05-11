Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni, în direct la Digi24, că în acest moment, PNL nu va susține un guvern minoritar construit în jurul PSD, pentru că „nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră”. Premierul suspendat a spus însă că „este absolut normal ca românii să-i vadă care le sunt soluțiile, pentru că v-am spus, în afară de a fugi de răspundere, de a minți, de a face doar retorică politică, nu au probat nimic în aceste luni”. Referitor la varianta unui Guvern minoritar în jurul PNL, Bolojan s-a arătat încrezător că liberalii, alături de USR și UDMR nu vor fugi de o astfel de răspundere.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă PNL va susține un Guvern minoritar construit în jurul PSD.

„În condițiile în care se va ajunge la discuții despre un astfel de guvern și se va evalua care este situația, vom lua deciziile de rigoare. Dar astăzi, dacă mă întrebați, PNL nu trebuie să susțină un astfel de Guvern, pentru că, la datele pe care le-a probat până acum conducerea Partidului Social Democrat, la fuga de de răspundere în totalitate, la acțiunea iresponsabilă de a șubrezi România într-o situație limită, nu e vorba, v-am spus, de o persoană sau alta, ci pur și simplu, de o realitate pe care nu o putem nega. Nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră, dar este absolut normal ca românii să-i vadă care le sunt soluțiile, pentru că v-am spus, în afară de a fugi de răspundere, de a minți, de a face doar retorică politică, nu au probat nimic în aceste luni”, a spus Ilie Bolojan.

Referitor la scenariul unui Executiv din care să facă parte PNL, premierul demis a spus că liberalii și partenerii de la USR, poate și UDMR, nu vor fugi de răspundere.

„La un moment dat, desigur, în condiții de stabilitate, cu o guvernare majoritară, cu oameni responsabili, este cea mai bună situație pentru a guverna pentru a face proiecte predictibile și pentru a merge cu viteza maxim posibile în condițiile date. Da, se pare că nu am stat în această situație, am ieșit din ea în momentul în care interesele grupurilor din spatele conducerii Partidului Social Democrat, în momentul în care interesele baronilor locali au fost afectate, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că nu mai pot, puteam continua să mergem cu lucruri care îi afecta doar pe cetățeni, fără să reducem cheltuielile statului, fără să eliminăm risipa, fără să stopăm pierderile în în aceste condiții în care nu se poate merge, e posibil într-adevăr să ajungem la guverne minoritare, o situație în care s-a mai funcționat în România.

Dar e clar că orice guvern minoritar nu are stabilitatea și predictibilitate în acțiune a unui guvern care este cu o majoritate și în condițiile în care Partidul Social Democrat nu va reuși să facă un guvern sau va fugi de această răspundere, sigur că în aceste condiții, următoarea soluție este ca ceilalți să-și asume răspundere a să formeze un guvern și PNL împreună cu USR, poate cu UDMR, nu cred că fug de o astfel de răspundere dacă se va ajunge în această situație”, a declarat președintele PNL.

