Ilie Bolojan a vorbit marți seara, la Digi24, despre scrisoarea trimisă de grupurile PPE și Renew din Parlamentul European prin care i se solicită Ursulei von der Leyen să verifice legea ANI și „amendamentul Fritz”, iar în cazul în care legislația europeană este încălcată, României să i se blocheze ultima cerere de plată din PNRR . Premierul interimar a spus că este un demers prin care doar „se verifică legislația care se adoptă în România”, și nu unul prin care „să ni se taie banii”. Comisia Europeană a anunțat marți că legea va fi evaluată în cadrul ultimei cereri de plată a României.

„Cele două grupuri politice au cerut Comisiei Europene să verifice ca îndeplinirea unui jalon, care înseamnă primirea unor bani europeni, să nu fie folosită ca o măsură pentru a afecta valorile democratice, pentru a retroactiva prevederi legale și pentru a încălca spiritul democrației. Și orice s-ar spune - și trebuie să discutăm asta foarte deschis - amendamentul care a fost propus de PSD și AUR, în mod evident îl vizează pe primarul Timișoarei, pe domnul Fritz. Acesta este un amendament care, așa cum este el, chiar dacă a fost declarat constituțional de către CCR, efectele lui nu pot să nu fie dezbătute”, a declarat Ilie Bolojan.

„Trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon”

Întrebat dacă România ar putea pierde bani din PNRR, premierul interimar a spus că miercuri va avea loc un vot în Senat pentru această chestiune: „Mâine vom avea un vot important la Senat pentru acest lucru, așa cum am procedat și data trecută, când am votat legea ca România să-și încaseze banii. Am susținut USR dintr-un principiu: să se facă verificarea la Curtea Constituțională. Și s-a dovedit cert că cel puțin un amendament era neconstituțional. Și dacă ar fi trecut în această formulă, cu siguranță ne-ar fi creat probleme”.

Consider că a vota acest proiect, chiar cu această prevedere anormală care retroactivează practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, deși prevederile anterioare spuneau că această sancțiune se aplică de la finalizarea mandatului, cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon.

„Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii, inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament, inclusiv prin tot ceea ce s-a s-a făcut în această perioadă. Am reușit cu bune, cu rele, ca România să bifeze, cu excepția celor două jaloane - Legea salarizării și Legea ANI -, toate celelalte jaloane mari”, a afirmat Bolojan.

„Astăzi e vizată o persoană, mâine poate să fie altcineva și este, oricum, un lucru anormal”

„Asta nu înseamnă că nu trebuie luptat pentru ca această anomalie să nu mai figureze în proiectul de lege, printr-o modificare pe care noi o vom susține, și înțeleg că grupul USR a depus deja un nou proiect la Camera Deputaților, în așa fel încât astfel de prevederi, care țintesc anumite persoane, care nu urmăresc reguli generale, să nu mai figureze, pentru că astăzi e vizată o persoană, mâine poate să fie altcineva și este, oricum, un lucru anormal”, a subliniat premierul interimar.

„Dacă se face o verificare rapidă și se constată că lucrurile nu sunt în regulă, mai putem face niște corecții”

Despre scrisoarea trimisă de grupurile PPE și Renew, Ilie Bolojan a spus că a aflat luni și că este un demers prin care se verifică legislația care se adoptă în România.

„Gândiți-vă că dacă se face o verificare rapidă și se constată că lucrurile nu sunt în regulă, mai putem face niște corecții, așa cum am încercat să facem în această perioadă. Dar, în condițiile în care nu se întâmplă acest lucru, riscăm ca prin modificările pe care le facem să afectăm relațiile cu Comisia, să afectăm imaginea României ca țară de încredere în Europa, ceea ce, într-un fel sau altul, înseamnă niște costuri pe care trebuie să le suportăm indirect”, a punctat Bolojan.

„Cred că Comisia Europeană, prin cele două grupuri din Parlamentul European, urmărește ce se întâmplă în România. Această adresă nu este să ni se taie banii, ci este să se verifice dacă modul în care se adoptă aceste legi, care înseamnă finanțarea banilor europeni pentru România, nu este folosită pentru a încălca valorile europene”, a explicat acesta.

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Editor : Liviu Cojan