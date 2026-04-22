Bolojan: Direcţia în care merge România e corectă, economia se stabilizează. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat

Direcţia în care se îndreaptă România este corectă, economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generaţiilor următoare şi ar fi păcat ca ţara să se întoarcă de unde a plecat, spune premierul Ilie Bolojan, în contextul în care PSD a anunțat că iese de la guvernare.

„Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană şi care include toate cheltuielile şi obligaţiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat. Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor, dar şi din folosirea fondurilor europene şi ajustarea investiţiilor din PNRR”, a scris Bolojan pe Facebook.

El adaugă că România are în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar a avut şi cea mai mare corecţie, iar „reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanţele ţării pe baze sănătoase”.

„De mulţi ani, România a cheltuit mai mult decât îşi permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model. Acum începem să schimbăm această direcţie şi să recâştigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiţii, muncă şi competitivitate", a spus premierul.

Bolojan a arătat că fiecare punct procentual redus din deficit, adică aproximativ 20 de miliarde de lei, înseamnă mai puţini bani plătiţi pe dobânzi şi mai mulţi bani pentru dezvoltare, infrastructură şi servicii publice.

„Cu cât corecţia este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creştere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai. În acelaşi timp, costurile de împrumut pentru România pot scădea. Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărţit la nivelul întregii societăţi. Mulţumesc tuturor pentru răbdare şi sacrificiu. Datele Eurostat arată că direcţia este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generaţiilor următoare. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”, a mai adăugat şeful Guvernului.

Datele Eurostat publicate miercuri arată că datoria guvernamentală a României a urcat până la 59,3% din PIB în 2025, de la 54,8% din PIB în 2024 şi 49,3% din PIB în 2023, amintește Agerpres. Deficitul s-a situat anul trecut la 7,9% din PIB, de la 9,3% din PIB în 2024 şi 6,6% din PIB în 2023.

Produsul Intern Brut în 2025 a fost de 1.916 miliarde lei, în creştere de la aproape 1.760 miliarde lei în 2024 şi 1.590 miliarde lei în 2023.

