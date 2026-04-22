Live TV

Bolojan: Direcţia în care merge România e corectă, economia se stabilizează. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat

Data publicării:
Ilie Bolojan.  Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Direcţia în care se îndreaptă România este corectă, economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generaţiilor următoare şi ar fi păcat ca ţara să se întoarcă de unde a plecat, spune premierul Ilie Bolojan, în contextul în care PSD a anunțat că iese de la guvernare.

„Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană şi care include toate cheltuielile şi obligaţiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat. Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor, dar şi din folosirea fondurilor europene şi ajustarea investiţiilor din PNRR”, a scris Bolojan pe Facebook.

El adaugă că România are în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar a avut şi cea mai mare corecţie, iar „reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanţele ţării pe baze sănătoase”.

„De mulţi ani, România a cheltuit mai mult decât îşi permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model. Acum începem să schimbăm această direcţie şi să recâştigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiţii, muncă şi competitivitate", a spus premierul.

Bolojan a arătat că fiecare punct procentual redus din deficit, adică aproximativ 20 de miliarde de lei, înseamnă mai puţini bani plătiţi pe dobânzi şi mai mulţi bani pentru dezvoltare, infrastructură şi servicii publice.

„Cu cât corecţia este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creştere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai. În acelaşi timp, costurile de împrumut pentru România pot scădea. Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărţit la nivelul întregii societăţi. Mulţumesc tuturor pentru răbdare şi sacrificiu. Datele Eurostat arată că direcţia este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generaţiilor următoare. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”, a mai adăugat şeful Guvernului.

Datele Eurostat publicate miercuri arată că datoria guvernamentală a României a urcat până la 59,3% din PIB în 2025, de la 54,8% din PIB în 2024 şi 49,3% din PIB în 2023, amintește Agerpres. Deficitul s-a situat anul trecut la 7,9% din PIB, de la 9,3% din PIB în 2024 şi 6,6% din PIB în 2023.

Produsul Intern Brut în 2025 a fost de 1.916 miliarde lei, în creştere de la aproape 1.760 miliarde lei în 2024 şi 1.590 miliarde lei în 2023.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
3
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
bolojan si grindeanu in parlament
4
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
emanoil neagu
5
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința...
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Digi Sport
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică „aritmetica” unei eventuale moțiuni de cenzură
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Ciprian Ciucu spune că există o cale de împăcare cu PSD, dar cu anumite condiții: „Dacă își revin, am putea negocia”
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD înlăturarea premierului Bolojan
ciucu bolojan
Ciprian Ciucu spune că Nicușor Dan nu a adus în discuție varianta fără Ilie Bolojan: „Noi avem două opțiuni. Ambele îl includ”
ciprian ciucu 2
Ciucu spune de când a început războiul PSD cu Bolojan: O „strategie a PSD de a submina guvernarea din interior”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Calm și vom trece...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultările cu „partidele pro-occidentale” s-au încheiat. Nicușor...
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Casa Albă: Nu a fost stabilit...
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz: Vor exista discuţii cu parlamentari neafiliaţi și din...
Ultimele știri
Noul guvern al Ungariei promite să desecretizeze arhivele poliţiei secrete din perioada comunistă
Erdogan avertizează că războiul din Orientul Mijlociu slăbește Europa. Ce așteaptă Turcia de la NATO
Ce măsuri ia în calcul Comisia Europeană pentru a limita impactul energetic al războiului din Iran
Citește mai multe
