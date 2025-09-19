Bolojan discută cu reprezentanții marilor magazine despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri dimineață cu reprezentanții marilor magazine pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Schema de plafonare expiră la finalul acestei luni, iar PSD și UDMR vor ca ea să fie continuată.

Premierul vrea să afle de la marii comercianți ce înseamnă eliminarea acestei plafonări, dar și care au fost efectele de până acum.

Totul vine în contextul în care în coaliția de guvernare nu a reușit să găsească un numitor comun în privința acestei măsuri. Social-democrații, pe de o parte, împreună cu UDMR, susțin că odată cu eliminarea plafonării la adaosul pentru alimentele de bază vor crește și prețurile. PSD a adus la ultima ședință a coaliției mai multe cifre, unele de la INS, altele de la Consiliul Concurenței, care să arate că a fost bună această măsură și să ceară prelungirea ei până în martie 2026.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan, împreună cu cei de la USR, consideră că această măsură a avut efecte minime spre deloc.

Subiectul, care a stârnit noi tensiuni în coaliție, ar urma să fie tranșat săptămâna viitoare.

Premierul a declarat, într-un interviu la Euronews, că o decizie în privința prelungirii sau nu a măsurii ar urma să fie anunțată atunci.

Potrivit lui Bolojan, în urmă cu trei luni, în Guvern s-a stabilit ca măsura să nu mai fie aplicată din octombrie.

„Măsura de a interveni în piaţă, în general, nu este o măsură care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenţii în piaţă generează perturbaţii. Dacă limitezi, de exemplu, într-o zonă un preţ, exact ca la o saltea de apă pe care sari, cei care vor să-şi recupereze adaosul pot să mute pierderile de adaos în creştere la alte produse”, a spus Bolojan.

„Aici se pune problema să avem argumente raţionale, să vedem care sunt datele care fundamentează o astfel de decizie. Astfel de decizii nu le luăm pe picior, cea de prelungire a fost luată, într-adevă, imediat, automat, pentru că era la trei zile după instalarea Guvernului şi nu am mai putut face studii. Acum adunăm toate datele din piaţă, vedem care a fost evoluţia, vedem care va fi reacţia marilor distribuitori vizavi de ce estimează dânşii că s-ar întâmpla şi funcţie de toate aceste date vom lua decizie pe care o vom comunica săptămâna viitoare”, a adăugat el.

