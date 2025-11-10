Live TV

Bolojan discută, joi la Guvern, cu Alexandru Munteanu. E prima vizită la București a noului premier din Republica Moldova

alexandru munteanu (1)
Foto: Alexandru Munteanu Facebook

Premierul Ilie Bolojan îl va primi, joi la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova Alexandru Munteanu, care efectuează prima sa vizită oficială în România de la numirea în această funcție.

Cu acest prilej, prim-miniștrii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor avea o întrevedere axată pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual, urmată de declarații comune, mai transmite Guvernul României.

Vizita la București a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este și prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chișinău și are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noștri de peste Prut îl vor deține pentru următoarele 6 luni.

